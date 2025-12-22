ORDINO
Les obres per edificar el futur centre sociosanitari, el 2027
La infraestructura es preveu ubicar a la zona del Camp de Ceró
El comú d’Ordino preveu tenir enllestit el plec de bases del futur centre sociosanitari de la parròquia al llarg del 2026. Així ho ha avançat la cònsol major, Maria del Mar Coma, que va indicar que, si els terminis es compleixen, les obres podrien començar durant el 2027. La data concreta, però, dependrà del nombre d’empreses que es presentin al concurs i del procés d’adjudicació, que pot allargar els terminis previstos inicialment.
El centre dependrà del suport privat per poder-se materialitzar
El projecte es preveu ubicar a la Cortinada, a la zona del Camp de Ceró, i dependrà del suport privat per poder-se materialitzar. Coma va recordar que el comú no disposa dels recursos ni del coneixement necessari per gestionar un equipament d’aquestes característiques, motiu pel qual la gestió s’hauria de delegar a una entitat privada, com ja es fa en altres centres del país. El comú hi podria contribuir amb exempcions d’impostos de construcció, però no assumir-ne directament la direcció ni l’operativa quotidiana.
La cònsol va destacar que el centre hauria de donar servei prioritàriament a les valls del nord, però amb una vocació nacional. En aquest sentit, va demanar la implicació del Govern en la definició del plec de bases i en la cessió del terreny, propietat de Casa Rossell i sota competència de l’executiu. Coma va anunciar que s’ha programat una reunió amb el Govern per al mes de gener per abordar els següents passos.