Ordino ajorna sine die el projecte del geriàtric

El comú d’Ordino ajorna sine die el centre sociosanitari per a gent gran. El pressupost per al 2025, aprovat ahir en el consell de comú tradicional de Sants Innocents, no preveu cap partida per finançar la construcció de l’equipament. La cònsol major, Maria del Mar Coma, va reconèixer que el projecte s’ha aparcat per les dificultats per tirar-lo endavant. “La construcció d’un geriàtric no té preus barats i trobar un soci és complicat”, va assenyalar. La mandatària també va apuntar que trobar l’emplaçament adequat per al centre tampoc és fàcil.

El conseller de la minoria Enric Dolsa va abstenir-se en la votació dels comptes –l’altra consellera del grup, Jordina Bringué, no va assistir a la sessió– perquè no inclouen cap partida per finançar el projecte. “La gran mancança d’aquest pressupost és que no hi hagi cap partida per al geriàtric, ni tan sols per pagar un estudi”, va lamentar el conseller. Dolsa va recordar que el centre sociosanitari era un dels compromisos de tots dos grups en les darreres eleccions comunals, celebrades fa un any.

Al final del mandat anterior, el qui era aleshores cònsol major, Josep Àngel Mortés, va intentar fer avançar el projecte. Tot i rebre el suport del Govern, bona part del grup de la majoria s’hi va oposar i Mortés no va tenir cap més opció que desar-lo al calaix. El consell de comú que s’havia de celebrar en la primera setmana d’agost del 2023 va ajornar-se perquè Mortés va veure de seguida que el punt no rebria prou vots a favor.

PRESSUPOST

D’altra banda, en el consell de comú d’ahir també va aprovar-se el pressupost per al 2025. Els comptes preveuen uns ingressos de 17.630.318 euros i unes despeses de 21.516.492 euros. El dèficit, doncs, serà de 3.886.173 euros. El resultat negatiu es finançarà amb romanent de tresoreria i, per tant, la corporació no s’haurà d’endeutar més.

El capítol d’inversions és de 5.989.307,27 euros. Els projectes més destacats són la segona fase del desdoblament de la xarxa d’aigua potable (833.000 euros), una obra necessària per garantir el subministrament, el manteniment de la coberta del centre esportiu (238.460), la renovació del parc de comptadors d’aigua (100.000) i la segona fase de l’àrea ludicoesportiva prop de l’escola andorrana de secundària (110.418). A més, durant l’any el comú destinarà uns 700.000 euros per ampliar les places d’aparcament, 650.000 per remodelar les voravies a la zona de la Clota Verda i 200.000 per arranjar el nucli antic de la Cortinada.

Pel que fa als ingressos, el conseller de Finances i Pressupost, Ludovic Albós, va apuntar que a mitjà termini cauran els revinguts per l’impost sobre la construcció i l’impost de transmissions patrimonials, que grava la compravenda de béns immobles. “Malgrat el repunt puntual dels ingressos durant el 2025, cal ser prudents per la probable disminució d’impostos sobre la construcció a partir del 2026, valorada en 2,3 milions anuals”, va assenyalar. Albós també va recordar que el nou Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) inclourà criteris més restrictius a la construcció, per tant, comportarà una reducció dels ingressos que se’n deriven.

Pel que fa a l’endeutament, el pressupost preveu que el 31 de desembre de l’any vinent se situarà en 11.480.101 euros. La xifra equival al 71,64% de la mitjana d’ingressos del comú en els últims tres anys. Cal recordar que la Llei de finances comunals fixa el límit en el 200%. El 2025, a més, el comú retornarà un préstec de 925.000 euros. Si es complís la previsió, l’endeutament se situaria d’aquí a un any deu punts percentuals per sota de la xifra registrada en el mandat anterior.