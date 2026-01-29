ANDORRA LA VELLA
El comú tornarà a convocar el concurs dels Pouets al març
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, confia que al març el comú podrà reactivar el concurs per trobar empreses interessades a explotar l’edifici dels Pouets. Segons el mandatari, ara és més probable que el projecte tiri endavant perquè la corporació ja disposa dels plànols digitalitzats de l’immoble. El fet que el comú no tingués aquests documents va ser una de les raons que alguns de les empreses que van descarregar-se el plec de bases del concurs anterior van al·legar per renunciar finalment a presentar-hi ofertes.
González assegura que el projecte desperta interès: “Hi ha un rum-rum, hi ha gent que et ve a demanar informació.” El cònsol està convençut de l’atractiu de l’espai. “Molta gent se sorprèn. És una obra espectacular”, afirma el mandatari.