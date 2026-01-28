Andorra la Vella
González confia que l’exposició pública del nou POUP sigui durant el mes de juny
Segons el cònsol, abans d’aquesta presentació "es faran moltes reunions amb propietaris" i "amb tota la gent que va participar en aquestes aportacions públiques per explicar aquest nou model de ciutat
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, confia que l’exposició pública del nou POUP pugui ser durant el mes de juny. Així ho ha explicat en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana (ANA). Tal com ha assenyalat, "els equips d'arquitectes ja estan baixant a plànols" tot el que es va tractar "durant la part pública participativa" i, d’aquesta manera, definir en "quines zones pot haver-hi un creixement i quines s’han de preservar".
En aquest sentit, l’octubre passat el comú va fer públic que el POUP actual preveu que Andorra la Vella pugui arribar a 76.000 habitants. Una xifra "inimaginable" per a González i que, tal com ha assegurat, "no es donarà durant el meu mandat". A parer seu, "hem de fer una desacceleració, sense obviar que Andorra ha de créixer". "Ens hem de quedar amb aquests 26.282 habitants que tenim en l’actualitat? Jo crec que no, Andorra pot créixer més, però ha de créixer d'una manera endreçada i planificada", ha detallat.
"Quin és el topall de població de la parròquia? No us ho puc dir ara perquè per això estem fent la revisió, però jo crec que és molt important tenir el full de ruta de quin model de parròquia volem, quanta gent ha de poder viure amb aquest nivell de qualitat de vida i, sobretot, ser una parròquia que doni oportunitats", ha especificat.
Finalment, el mandatari ha recordat que si hi ha un creixement poblacional també "hi ha d’haver un llistat d'equipaments públics necessaris per a aquesta nova parròquia que vindrà" com són "el subministrament d’aigua i la mobilitat", entre d’altres. "Per això mateix servirà el nou POUP, per a donar-nos aquestes respostes", ha constatat.