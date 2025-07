L’immoble dels Pouets tensa les relacions entre el comú i el Govern

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els Pouets tensa les relacions entre el comú d’Andorra la Vella i el Govern. El cònsol major de la capital, Sergi González, va lamentar que les declaracions fetes per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol –en les quals es parlava de fer de l’antic aparcament un parc tecnològic–, acabés provocant que “diverses empreses ens diguessin que no es presentarien”, ja que entenien “que el procés estava donat a Govern”. Així ho va anunciar durant una roda de premsa celebrada ahir al matí per explicar que el concurs per encarregar-se de la reforma i gestió de l’immoble havia quedat desert.

“Em sap molt greu que aquelles declaracions de la ministra hagin pogut condicionar” Sergi González, cònsol major d’Andorra la Vella

“Em sap molt greu que aquelles declaracions que va fer la ministra hagin pogut condicionar que no s’hagi presentat cap empresa”, va afirmar. González també va anunciar que van ser un total de trenta les companyies que es van descarregar els plecs de bases del concurs convocat per la corporació i que deu ja havien anat a visitar les instal·lacions per conèixer en més profunditat quin era l’estat de l’edifici. “Això ens indica que, certament, hi ha interès a entrar-hi”, va detallar.

“Ara ens toca trucar i demanar a cada empresa per què no s’ha acabat presentant al final” Sergi González, cònsol major d’Andorra la Vella

Segons el cònsol major, “ara ens toca, com vam fer amb el Cedre, trucar i demanar a cada empresa per què no s’ha presentat” i “explicar-los molt bé el projecte”. “Volem escoltar-los”, va afegir González. De la mateixa manera, el polític va confirmar que de moment “no hi ha res acordat amb el Govern”, però que és cert que l’executiu ja va “estar visitant les instal·lacions” sense haver-se posat prèviament en contacte amb el comú. Un fet que va resultar “tota una sorpresa” per a González, ja que després d’aquesta visita, des de l’executiu es va anunciar la compra de Catsa, on possiblement passarà a ubicar-se l’anomenat parc tecnològic.

L’aparcament porta sense cap mena d’activitat des de l’any 2017

També va assenyalar que si, així i tot, no hi ha cap empresa que es vulgui presentar, l’ens parroquial valorarà la possibilitat d’obrir el concurs a escala internacional o de “parlar amb l’anterior propietari” de l’immoble per valorar la possibilitat de treure “tota la ferralla” que es troba a l’interior.

La corporació va obrir un concurs en el marc del projecte Recuperem espais públics per donar ús a l’equipament i generar activitat a la zona. L’objectiu era remodelar l’edifici fent les millores necessàries per reconvertir-lo, ja que porta des del 2017 sense cap mena d’activitat. A més a més, a les bases de la convocatòria el comú no limitava la futura explotació a una funció de “cotxera”, per la qual cosa també s’estaven valorant altres opcions, com ara el parc tecnològic. El termini per presentar ofertes va finalitzar dijous, després d’haver-se ampliat per problemes a la plataforma de contractació pública.