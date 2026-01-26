PLAÇA DEL POBLE D'ANDORRA LA VELLA
González espera que les filtracions es resolguin en el primer trimestre
El comú es reuneix amb la direcció facultativa i la constructura de l’equipament, així com amb la propietat de l’aparcament Vinyes
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, espera que “la majoria de filtracions” d’aigua de la plaça del Poble puguin resoldre’s “durant el primer trimestre” d’aquest any. Segons va explicar el mandatari en declaracions a l’agència ANA, aquesta darrera setmana el comú va organitzar una reunió amb la direcció facultativa i la constructora de les obres de la plaça, així com amb la propietat de l’aparcament Vinyes, per “marcar els punts on hi ha filtracions” i “fer les accions corresponents per corregir-les i solucionar-les”. Vinyes Patrimonial, empresa propietària i explotadora del pàrquing, va entrar al novembre una demanda a la Batllia contra el comú pels danys materials provocats per les filtracions.
“Com sempre he dit, l’obra no està acabada, encara no l’hem recepcionat”
Tot i això, González va matisar que les pèrdues d’aigua “ja venien d’abans”. És a dir, segons el cònsol és cert que “n’han sortit algunes per la nova plaça”, però “ja venien de fa temps”, va matisar. “Com sempre he dit, l’obra no està acabada, encara no l’hem recepcionat”, va afegir el cònsol major.
A més, el polític va voler deixar clar durant la seva entrevista amb l’ANA que “sempre hi ha hagut una predisposició positiva per part del comú” per resoldre els problemes. “El que volem és que els tècnics puguin fer la seva feina”, que “la constructora trobi una solució” i que, després, “l’empresa que es té contractada faci els controls de qualitat”, va assenyalar González a l’ANA.
Aixecar la plaça
Preguntat sobre la possibilitat d’haver de “tornar a aixecar la plaça” per refer la impermeabilització del paviment –tal com ha insinuat en més d’una ocasió el líder de la minoria comunal, David Astrié, quan s’ha plantejat el problema en consell de comú–, González va confirmar que “això és completament fals” i que només “s’aixecarà alguna part puntual”, com ara “alguna jardinera”. “Crear aquest alarmisme no és necessari” i menys “quan en comissions se’ls ha parlat clarament de la situació” de l’obra, va concloure el cònsol.
González, finalment, va remarcar que esdeveniments com del Poblet de Nadal demostren “que la plaça funciona”. En aquest sentit, va afirmar: “Hem tingut un Poblet de Nadal com no l’havíem tingut mai amb sis cassetes més, amb més espai, amb una valoració molt positiva, tant dels venedors, com de la ciutadania, com dels visitants”. En definitiva, González va afirmar que “abans teníem una plaça de pas, d’asfalt, on no hi havia zones per jugar, on no hi havia arbres” i ara “en tenim una amb una vida brutal i una gran esplendor”.
El grup de la minoria, per la seva part, s’ha mostrat alarmat per la persistència de filtracions a la plaça, fet que atribueix a una execució deficient o defectuosa de la impermeabilització de la superfície de l’equipament públic. També ha assenyalat la gravetat que un patricular hagi decidit obrir un procés judicial contra la corporació per problemes derivats de l’obra.