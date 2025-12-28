ORDINO
Coma defensa que el POUP protegeix l’interès general davant els interessos dels propietaris
La cònsol major ha expressat que la corporació acceptarà les indicacions de la comissió tècnica d'urbanisme (CTU)
El comú d'Ordino tanca files davant del recurs administratiu interposat pels propietaris contra la decisió de la comissió tècnica d'Urbanisme del Govern de donar per vàlid el Pla d’Ordenament i Urbanisme Parroquial (POUP). Tal com ha apuntat la cònsol major de la parròquia, Maria del Mar Coma, durant la sessió de comú d'aquest diumenge, "puc entendre la posició dels propietaris de defensar els seus interessos personals, però jo penso que des del comú hem de defensar l'interès general de tots els ciutadans d'aquesta parròquia".
Segons la cònsol, els propietaris han presentat diversos recursos. "Un d'ells ha sigut en contra del mateix informe favorable de la CTU i jo penso que no pot anar més enllà", però "potser la seva intenció és portar-lo a la Batllia", ha relatat. "Que vagin a la Batllia té recurs? No ho sé, serà en funció del batlle que ho agafi en aquell moment i que miri el que estan reclamant", ha afegit.
D'igual manera, Coma ha expressat que "nosaltres acceptarem el que ens digui la CTU", de "la mateixa manera que quan nosaltres vam presentar el nostre pla d'urbanisme" i "la CTU ens va fer rectificar alguns punts" i "ho vam fer sense cap problema". Si "creuen convenient que rectifiquem punts concrets d'alguna demanda d'algun propietari, evidentment, ho farem", ha declarat.
Des de la minoria, el conseller Enric Dolsa també ha estimat que "si ells creuen que han de presentar algun recurs perquè consideren que tot això s'ha fet prou dolentament, endavant". Però "jo, honestament, crec que tot això no té recorregut", ha conclòs.