González:"Cap al març podríem una altra vegada tirar endavant els Pouets"
El cònsol major destaca que una de les raons per les quals van al·legar algunes de les 22 empreses va ser la "falta de plànols digitalitzats"
El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, confia que "cap al març podríem una altra vegada tirar endavant els Pouets". Segons el mandatari, "ara estem pendents de fer un pas endavant i fer un altre concurs o un procediment negociat", perquè "qualsevol persona o privat pugui venir i oferir-nos alguna proposta pels Pouets".
González apunta que això es podrà fer perquè "vam fer un concurs" per a obtenir "una digitalització dels Pouets" que permetés "tenir tota la informació" i que "la gent pugui fer els projectes". Segons el relat de González, "aquest procediment era algo necessari", ja que una de les raons les quals van al·legar algunes de les "22 empreses que es van descarregar el plec de bases" (empreses que al final no van entrar al projecte), va ser la "falta plànols digitalitzats" del recinte.
"Hi ha un rum-rum, hi ha gent que et ve a demanar", ha apuntat el cònsol, tot afegint que "jo tinc les claus dels Pouets" i "qualsevol persona que em ve aquí, el cònsol els acompanyarà a Pouets". Així doncs, González ha aprofitat l'avinentesa per a elogiar el lloc: "Molta gent se sorprèn de l'espai i de tot el que hi ha allà, és una obra espectacular".
El cònsol també ha destacat que, "al final, pots fer dues coses: dir 'sí, m'agradaria algo a nivell social' o, bé, que qualsevol empresa amb algo lògic vingui" i que el comú comenci a "tenir uns ingressos". "Si hi ha un empresari que ve i vol fer un espai per emmagatzemar objectes, perfecte; si algú vol venir a crear un viver d'empreses, parlem-ne", ha detallat.
El cònsol reivindica l'importància de l'Espai Capital
El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, afirma que "l'interès de Govern no solament ha de ser el Museu Nacional", sinó que "han d'entendre que l'Espai Capital és d'interès nacional". Tal com ha indicat el polític, "tenir un centre" on podrien encabir-se "3.500 persones assegudes o 7.000 a peu dret, un recinte firal per tenir congressos o per fer un sopar de 1.000 persones" forma part "d'aquest interés".
"Jo crec que aquí el Govern ha de col·laborar, ha de participar amb nosaltres", ha explicat, tot recordant que "nosaltres els estem allargant la mà" en tot moment. "Per això està dintre del jurat i per això està dintre de la comissió tècnica" del projecte. En aquest sentit, González també ha destacat que, de moment, "no hi ha cap mena de comunicació" amb l'executiu.
Museu Thyssen
El cònsol ha explicat en els micròfons d'RTVA que s'està "parlant molt del Museu Nacional, però tenim un museu que està liderant el Govern, que és el museu Thyssen (del qual estic a favor)" i "que a mi no m'ha convidat ningú". "El comú va estar des del primer moment ajudant amb les obres del Node i ningú li ha dit al cònsol: 'vingui, que li explicarem què és el Thyssen'". "Deixem de volar coloms i anem al dia a dia", ha afegit.
Propostes per l'Espai Capital
El cònsol es mostra "satisfet", ja que "molts han entès que l'Espai Capital no és un multifuncional a l'ús". En l'actualitat, "estem analitzant aquestes propostes" i ja "farem la votació i veurem què tal", ha relatat.
González ha destacat com la realització d'aquest projecte permetrà en el futur estalviar despeses al comú: "el que "hem de veure" amb aquest projecte "és que en 10 o 15 anys, amb les despeses fixes que tens per segons quin esdeveniment, ja ho tens pagat i ho tens tot l'any".