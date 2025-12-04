RECURS ADMINISTRATIU
Nou episodis de fuites al pàrquing Vinyes
El conveni del 1999 atribueix al comú el manteniment de la coberta, ara plaça pública
La societat Vinyes Patrimonial ha presentat una reclamació administrativa al comú d’Andorra la Vella per exigir responsabilitats arran de les filtracions d’aigua que afecten el pàrquing Vinyes. El document, registrat aquest desembre, reclama una compensació econòmica per les afectacions patides des del juny i adverteix que, si no es repara la situació, es podrien emprendre accions judicials.
L’origen del conflicte és jurídic i urbanístic. El 2 de desembre del 1999, la família Vinyes-Dabad i el comú van signar un conveni pel qual se cedia l’ús de la coberta de l’aparcament –aleshores de propietat privada– per convertir-la en plaça pública, en continuïtat amb la plaça del Poble. A canvi, el comú assumia l’obligació de mantenir-la en bon estat. Així ho estableix el document: “Serà a càrrec del comú la deguda impermeabilització del dit darrer forjat, així com el seu acabat i preparat per la seva posterior pavimentació”. També es detallava que “les despeses de pavimentació, enjardinament, desguassos i ornamentació […] així com el seu manteniment” serien responsabilitat del comú.
La societat reclama responsabilitats per danys estructurals per la reforma
Segons la societat, aquest pacte és clau per entendre per què considera que l’administració comunal és responsable dels danys. Els primers problemes van començar el 23 de juny del 2025, coincidint amb episodis de pluja i les obres de remodelació de la plaça del Poble. A partir d’aquella data, s’han registrat almenys nou episodis de filtracions que afecten la planta setena de l’aparcament.
Els informes pericials encarregats per l’asseguradora apunten a “defectes de la impermeabilització i de segellat de les juntes de dilatació entre edificis”, i indiquen que la brutícia acumulada als desaigües a causa de les obres hauria agreujat la situació. El 25 de juliol, la constructora va reconèixer en un correu que “a conseqüència de la brutícia que s’ha anat filtrant dels desguassos de la plaça” s’havien generat noves incidències.
Els desperfectes registrats en diversos nivells afecten la gestió
"Goteres"
També consten comunicacions amb la corporació. El 4 de novembre, el cònsol major, Sergi González, reconeixia en un missatge de veu que “hi havia goteres que no s’havien aturat i que anirien veient si les podien controlar”. Explicava que estaven fent proves d’estanquitat i que havien encarregat un informe tècnic a una empresa externa.
La societat reclama una compensació de 4.520 euros per les despeses suportades fins al moment, com ara buidatges d’aigua, neteges i manteniments urgents. També exigeix 1.641 euros pel lucre cessant de tres places d’aparcament llogades que no s’han pogut utilitzar des del juliol, i una indemnització addicional pels perjudicis d’imatge i reputació, encara per quantificar.
La reclamació insisteix que el comú ha incomplert la seva obligació contractual i que, d’acord amb l’article 62 del Codi de l’Administració, aquesta manca de servei pot ser motiu de responsabilitat administrativa. El text cita textualment: “La falta de servei, ocasionada per la mala organització del servei, pel seu funcionament en condicions il·legals o tècnicament defectuoses […] constitueix causa de responsabilitat administrativa”.
A més de les filtracions, el recurs també detalla els punts crítics d’on provenen els danys, amb especial menció a la jardinera ubicada darrere l’escenari d’espectacles i la situada al límit de la mitgera amb Casa Giberga, al carrer de la Vinyeta. En aquests punts, segons exposa la societat, la manca d’impermeabilització ha provocat infiltracions continuades. L’informe pericial destaca que els treballs impulsats pel comú “han comportat un risc anormal que ha exposat la societat a un perill particular”, i lamenta que “el problema persisteix i fins i tot s’estan produint més danys”.