Andorra la Vella
González diu que les filtarcions a la plaça del Poble són mínimes i ja estan gairebé solucionades
Astrié assegura que la impermeabilització de l'espai és "deficient"
El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha assegurat aquesta tarda que el problema de filtracions de la plaça del Poble cap a l'aparcament Vinyes és mínim i ja està pràcticament solucionat. "Estem parlant de quatre o cinc filtracions en llocs molt puntuals. Estem parlant que cau una gota cada quatre minuts i, en altres punts, una cada 12 minuts o cinc en 24 hores. Per tant, estem parlant de coses molt petites", ha explicat el mandatari en les declaracions posteriors al consell de comú. El problema està localitzat sobretot en les jardineres antigues, que s'han conservat. El cònsol ha recordat que, en el marc de les obres de la plaça, "s'hi ha fet una doble impermeabilització". Tot i això, ha admès que durant els treballs "hi ha hagut moments en què l'aigua ha entrat més" als edificis situats sota la coberta, però només quan s'hi han fet moviments de terres i s'ha obert el paviment.
Víctor González
El conseller de la minoria David Astrié, per la seva part, ha atribuït el problema de filtracions a una "execució deficient o defectuosa o impermeabilització de tota la superfície que ocupa la plaça del poble i la plaça Vinyes". El mandatari ha exigit al cònsol que se solucionin aquests problemes al més aviat possible i que es deixi una plaça en condicions. "El que no vol el ciutadà és que d'aquí dos anys hàguem de tornar a aixecar la plaça del poble per tornar-la a fer", ha sentenciat.