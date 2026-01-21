Consell de comú de Canillo
Alcobé reclama que no es deixi entrar els autobusos estrangers sense equipament d'hivern
El cònsol considera oportú fer controls sistemàtics a la frontera
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha defensat avui en declaracions posteriors al consell de comú que es facin controls sistemàtics als autobusos a la frontera per "no deixar passar" els que no portin l'equipament d'hivern reglamentari. El mandatari ha recordat que els infractors entorpeixen la circulació i "posen en perill la vida dels passatgers" i de la resta de conductors. "Si no porten el material necessari, no haurien d'entrar", ha asseverat. El cònsol ha recordat, en aquest sentit, que a la parròquia hi ha dues zones "crítiques" per al trànsit: Racons i la Trava.
NACIONAL
Un cop més sense cadenes
Redacció