BORRASCA 'HARRY'
Un cop més sense cadenes
Vuit autobusos estrangers bloquegen el trànsit a la zona de la Trava, a Canillo, per circular sense equipaments i són sancionats
Andorra va viure ahir un nou episodi de nevades generalitzat que va ampliar encara més uns gruixos ja considerables, però que també va provocar un col·lapse considerable al matí a la CG-2 a Canillo, a causa d’una acumulació d’autobusos a la zona de la Trava que circulaven sense cap mena de preparació per a les condicions de la carretera. La incidència va provocar retencions considerables durant més d’una hora i es va cloure amb sancions per incomplir el Codi de circulació. Els agents de circulació de Canillo van imposar un total de vuit multes a vuit autobusos, tots de matrícula estrangera. L’import econòmic en aquests casos és de 500 euros perquè els vehicles superen les 3,5 tones de pes. No van ser les úniques sancions de la jornada: el comú de la Massana va informar de la imposició de sis multes, també per les mateixes causes, falta d’equipaments per circular amb neu a la calçada.
L’operació per apartar els autobusos va durar més d’una hora
L’incident canillec va començar pels volts d’un quart de deu del matí i es va allargar fins a pràcticament les onze. Els cossos de seguretat (policia i també servei de circulació) es van haver de mobilitzar per resoldre el bloqueig i que les màquines llevaneu poguessin fer la feina. Un dels autobusos, de fet, s’havia avariat i dos més van haver de ser remolcats fora de la carretera, segons va detallar la policia. Tota l’operació es va allargar durant una hora i mitja i a partir de les onze la circulació va recuperar a poc a poc la normalitat.
Baixades controlades d’allaus a Soldeu, Arcalís i el Pas
La fase groga que s’activa quan es fa obligatori circular amb equipaments va evolucionar durant la jornada després que al migdia la nevada es generalitzés i ja calguessin equipaments a partir d’Escaldes en direcció a la Massana; a l’altra vall, a partir d’Encamp. A l’hora del tancament de l’edició encara estava activada a partir del Serrat, Pal i el Tarter, a banda de per travessar a França. Cal recordar que amb l’alerta també és obligatori no circular a més de 60 quilòmetres per hora, ni fer maniobres brusques, cal augmentar la distància de seguretat i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal.
La borrasca va deixar neu sobretot a la zona est i la màxima intensitat es va produir al migdia, quan la nevada a arribar a les parròquies centrals. Sergons la informació feta pública a la tarda pel servei Meteorològic, el major gruix de neu es va registrar a l’estació d’Envalira, amb 26 centímetres d’acumulació, seguida molt a prop per Caborreu, amb 25 centímetres, i Fontverd, amb 22. La previsió per avui és que el front Harry es vagi allunyant i deixi pas a clarianes durant el dia i precipitacions febles a la nit.
A banda del desplegament arreu de la xarxa viària per netejar les vies, el COEX també tenia previst fer baixar allaus a Soldeu i a la zona d’Arcalís per precaució, ja que, van assegurar, les acumulacions de neu no eren pas molt elevades. Segons van informar, l’allau controlada de Soldeu s’havia de fer baixar a la nit i avui al matí, pels volts de les 7.30 hores, abans que s’obri l’estació, estava previst fer baixar la de la zona de l’Hortell a Ordino. A través de les xarxes socials també es va informar que avui es descarregarà la de la zona de la Gavatxa, que implicarà un tall puntual de circulació entre el cap del port i l’entrada del circuit Andorra-Pas de la Casa, malgrat que en aquest cas no es va precisar l’hora. D’altra banda, la prefectura de l’Arieja va informar que també aquest matí es tallaran l’RN-20 i l’RN-320 entre l’Ospitalet i l’aparcament de l’Exargue per fer baixar una allau. La darrera actualització del risc d’allaus el manté en 4 sobre 5 per sobre dels 2.100 metres.
El risc de caminar
Els comuns d’Andorra la Vella, Escaldes i la Massana van informar, al seu torn, que havien començat a tirar sal durant la tarda per evitar relliscades perquè la neu es va acumular a les voreres, però no es va adherir i com a resultat el terra estava molt lliscant. El comú de la Massana va afegir que aquesta tasca continuarà aquest matí. La corporació va recordar als veïns les mesures bàsiques per ajudar en les tasques de neteja de la neu, com ara que aparquin bé els cotxes, i van recordar que està prohibit deixar brossa fora dels contenidors i és obligatori que cada comerç i edifici tregui la neu de la seva part de vorera.