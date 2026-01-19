Encamp
Comencen les obres a l'avinguda Joan Martí que afectaran el recorregut de l'L2 durant 30 mesos
Els treballs pacificaran un dels carrers més transitats de la parròquia
Des d'avui i fins al 12 de març la línia 2 d'autobús circularà per l'avinguda Príncep Benlloch d'Encamp i no s'aturarà a les parades habituals de l'avinguda Joan Martí. A més, la circulació de vehicles en sentit sud pel tram que va de la rotonda de Prat de Genil fins a l'encreuament amb el carrer de la Molina es tallarà mentre durin les obres de la primera fase de remodelació de l'avinguda, amb un termini d'execució de dotze mesos. Cal recordar que l'L2 s'ha reforçat amb un increment de freqüència de cinc a sis busos per hora de dilluns a divendres i de tres a quatre dissabte, i també s'ha afegit un bus de nit (surt de les 10 de l'estació nacional a Encamp).
Els treballs a l'avinguda Joan Martí s'allargaran uns 30 mesos i cobriran el tram que va de la rotonda de Prat de Genil a Prada de Moles. Les obres, que permetran pacificar un dels carrers més transitats de la parròquia, estan pressupostades per prop de 6,5 milions d'euros.
