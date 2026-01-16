Mobilitat
Canvis en les línies L2 i L4 a Encamp per les obres a l’avinguda Joan Martí
Les modificacions entren en vigor dilluns i també inclouen millores en la freqüència i noves parades
El servei de mobilitat ha informat que amb motiu de les obres de remodelació de l’avinguda de Joan Martí d'Encamp, a partir del dilluns a les 9.30 hores es modificaran temporalment els recorreguts de les línies de transport públic L2 i L4 al seu pas per la parròquia. Els canvis afecten únicament el sentit de baixada (direcció Andorra la Vella), on els busos es desviaran per l’avinguda Príncep Benlloch i la carretera de Vila. El recorregut habitual es manté en sentit pujada (direcció Encamp – Pas de la Casa).
Redacció
El servei es reforçarà per fer front a les hores de més demanda. La línia L2 incorporarà un autobús addicional en dies laborables i també dissabtes a partir de les 10.30 hores. A més, es posa en marxa una nova expedició nocturna per ampliar la cobertura horària. La línia L3 afegirà una nova parada a Canillo per millorar la connectivitat amb aquesta zona.