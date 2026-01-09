ENCAMP
La remodelació de l’avinguda de Joan Martí començarà el 19 de gener
El comú organitza dilluns una reunió informativa amb veïns i comerços afectats
El comú posarà en marxa el 19 de gener la remodelació de l’avinguda de Joan Martí, en el tram comprès entre la rotonda de Prat de Genil i Prada de Moles. La primera fase tindrà una durada de 12 mesos i inclourà el tram comprès entre la rotonda de Prat de Genil i el carrer de la Molina. La segona fase serà de Prada de Moles a l’hotel Encamp, amb una durada prevista d’11 mesos, la tercera fase, de l’hotel Encamp fins al carrer de la Vena, amb una durada prevista de sis mesos i, finalment, la quarta fase, del carrer de la Vena fins al carrer de la Molina, amb una durada aproximada de quatre mesos.
El comú organitzarà reunions informatives amb els veïns i els comerços afectats abans de l’inici de cadascuna de les fases. La primera d’aquestes trobades tindrà lloc dilluns de la setmana que ve i estarà adreçada als veïns i establiments comercials del primer tram d’actuació, comprès entre la rotonda de Prat de Genil i el carrer de la Molina.
El mateix dia començaran els primers treballs preliminars al carrer de la Molina. Del 12 de gener al 12 de març, el carrer de la Molina quedarà tancat al trànsit rodat des de l’avinguda fins a l’entrada de l’aparcament del parc de l’Ossa. L’entrada i sortida de l’aparcament del parc de l’Ossa es farà només per la rotonda del Poblet d’Encamp. Durant aquests dos mesos es permetrà únicament el pas als vianants, tot i que també es garantirà l’accés als comerços de la zona i la càrrega i descàrrega.
A partir del 19 de gener es tancarà el carril en sentit baixada de l’avinguda de Joan Martí, en el tram comprès entre la rotonda de Prat de Genil i el carrer de la Molina. Així, aquest tram funcionarà en sentit únic de pujada durant 12 mesos. El tram entre Prada de Moles i el carrer de la Molina mantindrà el doble sentit de la circulació durant l’execució de les obres de la fase 1. Durant aquest període es garantirà l’accés a habitatges, comerços i garatges, i s’habilitaran zones d’aparcament i de càrrega i descàrrega, que s’aniran adaptant segons l’evolució dels treballs. Des del carrer de la Vena es permetrà el gir a l’esquerra en direcció Prada de Moles, excepte per a vehicles de més de 3,5 tones.
Pel que fa al transport públic, es preveuen modificacions temporals de les línies d’autobús i de les parades, amb algunes anul·lacions i reubicacions provisionals, sobretot en els primers mesos de la fase 1. Del 19 de gener al 12 de març, en sentit pujada, les parades funcionaran amb normalitat. En sentit baixada quedaran anul·lades la de Riu Blanc i la de Prada de Moles. La parada de la Molina es trasllada i s’habilitarà una parada provisional a la rotonda del Poblet d’Encamp i, finalment, la parada de Ràdio Andorra concentrarà totes les línies (L2, L3 i L4). El Funibus mantindrà el mateix recorregut que el bus nacional, mentre que l’Uclic només es veurà afectat a la parada de la Molina.