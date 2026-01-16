Mobilitat
La línia L2 amplia freqüències en hores punta, dissabtes i servei nocturn
L3 incorpora una parada al Roc de Sant Miquel, entre la vall d'Incles i Soldeu
La línia L2 incorporarà un autobús addicional en dies laborables, de 7 a 9.45 hores i de 16 a 20.45 hores, disposant així de 6 busos per hora i sentit. El servei de mobilitat ha anunciat que la mateixa línia també es reforçarà a la nit, amb un bus de sortida de l'estació nacional a les 22.05 hores i un des del Funicamp a les 21.39 hores. Mobilitat explica que cada dissabte, a partir de les 10.30 hores, també s'amplia el servei amb un bus addicional, disposant de 3 busos per hora i sentit.
La línia L3 també s'actualitza i s'incorporarà una nova parada en ambdós sentits a Canillo. La parada del Roc de Sant Miquel se situarà entre la vall d'Incles i Soldeu.
PARRÒQUIES
Canvis en les línies L2 i L4 a Encamp per les obres a l’avinguda Joan Martí
Redacció