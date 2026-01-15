Cultura
El Thyssen haurà de pagar entre 30.000 i 40.000 euros mensuals pel trasllat al Node
Govern es planteja revisar a l'alça l'aportació a la fundació Museand, gestora del museu
La Fundació Museand, gestora del Museu Carmen Thyssen Andorra, haurà de compensar Andorra Telecom pel cost de les obres de l'edifici Node amb un import mensual d'entre 30.000 i 40.000 euros durant 10 anys. En aquest sentit, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, ha apuntat aquesta tarda en roda de premsa que potser aquest fet obligarà a revisar a l'alça l'aportació anual de Govern a la fundació. Tot i això, ha puntualitzat que caldrà tenir en compte altres factors com l'increment previst de visitants al nou espai museístic de l'avinguda Meritxell i l'augment del preu de l'entrada.
El Museu Carmen Thyssen Andorra ocuparà dues plantes amb un total de 961,81 metres quadrats el futur edifici Node. La decisió, que ja s’havia anunciat prèviament, s'ha formalitzat avui amb la signatura del conveni de col·laboració entre el Govern, Andorra Telecom i la Fundació Museand. El nou espai comptarà amb una sala d’exposicions permanents i espais immersius que ampliaran l’oferta cultural i expositiva.
NACIONAL
El Node ja mostra l’estructura de fusta
Redacció / Agències
L’acte de signatura s’ha celebrat aquesta tarda amb la participació de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; el director general adjunt d’Andorra Telecom, Cèsar Marquina; i el conservador general de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, Guillermo Cervera.
El tancament de l’espai de l’antic Hostal Valira es va fer el passat 4 de gener amb la clausura de l’exposició Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen. A l'equip centrarà els esforços durant el 2026 en el disseny i desenvolupament del nou projecte museístic.
NACIONAL
Una milla (encara més) d’or
Víctor González
L'exposició Vincles acull 13.118 visitants
L’exposició Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen, ha acollit un total de 13.118 visitants, sent el mes més fort el juliol, amb 2.604 espectadors. Del total de visitants, 6.767 eren residents, mentre que 2.422 venien de Catalunya, 2.148 d'Espanya i 556 de França.
Un total de 5.391 persones han participat en les activitats del museu, dels quals 960 han realitzat activitats socials. El museu ha tancat 34 col·laboracions i ha fet un total de 311 sesions. Pel que fa a les visites educatives, sota el programa EduCarmen Thyssen, fins a 3.259 infants han visitat el museu fins al 4 de gener.