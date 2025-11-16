PROJECTE EN MARXA
Una milla (encara més) d’or
La construcció de la ‘germana bessona’ de l’Illa, prevista per al 2027, consolidarà el poder comercial de l’eix central
El comerç travessa un moment de concentració geogràfica a Andorra. La tendència no és nova, però s’ha accelerat en els últims anys gràcies a la consolidació de la part baixa de les avingudes Meritxell i Carlemany com a eix d’activitat econòmica principal del país. És el que va batejar-se el gener del 2019 amb la marca The Shopping Mile, “el major complex comercial urbà a cel obert d’Europa”.
La que provisionalment podria anomenar-se (mentre esperem l’anunci del nom oficial) la germana bessona de l’Illa Carlemany reforçarà encara més aquesta tendència. Segons va poder saber el Diari, el centre comercial que Casa Muntanya, la patrimonial de la família Sangrà d’Escaldes, projecta a la parcel·la on hi havia hagut el supermercat Monsa tindrà exactament els mateixos metres quadrats que l’Illa. L’edifici tindrà sis plantes, on hi haurà despatxos, habitatges i locals comercials.
La propietat preveu disposar del projecte arquitectònic cap a mitjans de l’any vinent per poder començar les obres el 2027. Abans, però, caldrà enderrocar els locals comercials que hi ha a la parcel·la, ocupats actualment per la farmàcia Pirineus, la botiga de roba i complements esportius Kilvil, de Viladomat, i la cadena de menjar ràpid Viena, entre altres marques. Casa Muntanya ja ha informat els llogaters de les seves intencions de rescindir-los el contracte per bastir un nou edifici a la zona.
El projecte ja ha obtingut totes les autoritzacions urbanístiques preceptives del comú d’Escaldes-Engordany. L’últim punt que cal acabar de negociar és si la cessió obligatòria es farà en terrenys o serà econòmica. En tots dos casos, la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU) indica que l’administració comunal només destinarà les parcel·les o imports obtinguts a equipaments col·lectius, habitatges de protecció pública o serveis públics.
Casa Muntanya i el comú escaldenc estan negociant la cessió obligatòria
Un altre dels grans projectes en marxa és el complex comercial i d’oci EO! Andorra, impulsat per la família Babot. L’edifici ocupa l’illa situada entre els carrers de la Unió, Maria Pla, Sant Salvador i del Fener. Tot i que l’estructura ja està enllestida de fa mesos, els espais interiors encara s’han d’acabar. L’objectiu dels promotors és obrir els locals comercials cap a l’estiu de l’any vinent. L’E.Leclerc Hiper abandonaria el local situat al número 93 de l’avinguda Meritxell i es traslladaria a la planta baixa de l’EO! Andorra. L’aparcament del complex residencial, de 900 places de capacitat, va obrir a finals de juliol.
Un factor que ha contribuït a consolidar la part baixa de Meritxell i Carlemany com a pulmó comercial del país ha estat la transformació de les avingudes en zones per a vianants el 10 de juliol del 2016 i el 24 de juliol del 2013, respectivament. Avui fer marxa enrere seria impensable, però aleshores la proposta va despertar una forta oposició entre botiguers i veïns. L’Illa Carlemany, el vaixell insígnia del comerç a l’eix central, havia estat inaugurat uns anys abans. Concretament, el 17 de juliol del 2009. L’Illa també és un projecte impulsat per Casa Muntanya.
Preus a l'alça
La potència comercial de Meritxell i Carlemany empeny a l’alça els preus dels locals. Fins al punt que els experts immobiliaris no volen atrevir-se a fer una valoració dels preus. La cadena de perfumeries Primor paga 100.000 euros mensuals de lloguer per l’edifici de 2.000 metres quadrats situat al començament de Carlemany, just al davant de l’Illa. Les marques es disputen qualsevol local lliure a la zona, encara que només sigui per evitar que l’ocupi la competència.
La reforma i ampliació del Centre Comercial Andorrà (encara anomenat per la gent del país amb el nom antic, Escale) també contribuirà a enfortir el pes comercial de l’eix central. El projecte està força avançat i la majoria de canvis ja són ben visibles. El complex guanyarà dues plantes, els dos extrems del passatge quedaran descoberts i a la teulada central hi haurà un parc infantil gestionat pel comú. Quin impacte tindrà el nou Escale en el teixit comercial de Prada Ramon, on, segons dades del comú d’Andorra la Vella, hi ha 700 negocis? Per calcular-lo també cal tenir en compte un altre factor: l’obertura, prevista per a l’any vinent, de la nova seu d’Andorra Telecom, l’edifici Node, que també acollirà el Museu Carmen Thyssen.
La transformació de la part central de les dues avingudes principals del país també obliga a plantejar-se quin és el futur de la part alta d’Escaldes i del tram de Meritxell que va de la Rotonda a la plaça Príncep Benlloch. El comú escaldenc ha respost la primera pregunta amb la construcció del projecte Caldes, la remodelació de la plaça de l’Església i la transformació de la part alta de Carlemany en zona per a vinanats. El de la capital vol respondre la segona amb una prova pilot per estudiar la viabilitat de tallar a la circulació de vehicles també el tram inicial de Meritxell.