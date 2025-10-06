EQUIPAMENTS

El Node ja mostra l’estructura de fusta

La construcció del nou edifici d’Andorra Telecom avança per estar enllestit l’any que ve

L’edifici original i la nova estructura.

L’edifici original i la nova estructura.

Publicat per
Redacció / Agències
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La construcció de la nova seu d’Andorra Telecom, el Node, que transformarà la confluència de l’avinguda Meritxell i el carrer Bonaventura Riberaygua, avança i ja mostra la fesomia del que serà el nou edifici, l’estructura de fusta que des de la companyia remarquen com “un dels elements arquitectònics més emblemàtics del projecte”. Ara mateix, segons van indicar des de l’empresa, s’està treballant en dues línies d’actuació: el muntatge de l’estructura de fusta pel costat que toca a l’avinguda Meritxell (amb el voladís i l’accés al futur museu), mentre que a l’altra banda i a la part de l’edifici original es munta l’estructura mentre es treballa en la instal·lació de l’interior i els serveis.

Etiquetes:

“Aquest projecte representa un pas endavant en el compromís d’Andorra Telecom amb la sostenibilitat, la innovació i l’obertura a la ciutadania”, remarquen des de la companyia. Una de les particularitats és l’estructura de fusta que s’assenta sobre la base de formigó, optant per una fórmula més sostenible. Però també es recorda que no tan sols es construeix la nova seu de la companyia, també un edifici amb usos públics que acollirà un museu de 2.000 metres quadrats, futura ubicació del Thyssen. A més, la meitat de la parcel·la seran espais públics, amb dues places a banda i banda que es preveu que estiguin enllestides l’estiu de l’any que ve. El comú de la capital assumirà la urbanització i Andorra Telecom també hi farà una aportació.

ELS DOMINIS '.AD' ES DISPAREN DES DE L'ANY PASSAT

El registre de dominis .ad s’ha incrementat de manera significativa al llarg del darrer any. Segons les dades facilitades per Andorra Telecom, a final del maig del 2024 la companyia tenia poc més de 3.000 noms del domini andorrà i, a final de setembre del 2025, la xifra s’havia disparat fins als 9.348. De fet, els noms de domini .ad han experimentat un creixement destacable en menys d’un any, des del desembre de l’any passat. Des de la companyia atribueixen aquest augment al canvi de model, “que va obrir la possibilitat de registrar noms de domini .ad des de qualsevol lloc del món”.

tracking