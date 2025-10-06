EQUIPAMENTS
El Node ja mostra l’estructura de fusta
La construcció del nou edifici d’Andorra Telecom avança per estar enllestit l’any que ve
La construcció de la nova seu d’Andorra Telecom, el Node, que transformarà la confluència de l’avinguda Meritxell i el carrer Bonaventura Riberaygua, avança i ja mostra la fesomia del que serà el nou edifici, l’estructura de fusta que des de la companyia remarquen com “un dels elements arquitectònics més emblemàtics del projecte”. Ara mateix, segons van indicar des de l’empresa, s’està treballant en dues línies d’actuació: el muntatge de l’estructura de fusta pel costat que toca a l’avinguda Meritxell (amb el voladís i l’accés al futur museu), mentre que a l’altra banda i a la part de l’edifici original es munta l’estructura mentre es treballa en la instal·lació de l’interior i els serveis.
“Aquest projecte representa un pas endavant en el compromís d’Andorra Telecom amb la sostenibilitat, la innovació i l’obertura a la ciutadania”, remarquen des de la companyia. Una de les particularitats és l’estructura de fusta que s’assenta sobre la base de formigó, optant per una fórmula més sostenible. Però també es recorda que no tan sols es construeix la nova seu de la companyia, també un edifici amb usos públics que acollirà un museu de 2.000 metres quadrats, futura ubicació del Thyssen. A més, la meitat de la parcel·la seran espais públics, amb dues places a banda i banda que es preveu que estiguin enllestides l’estiu de l’any que ve. El comú de la capital assumirà la urbanització i Andorra Telecom també hi farà una aportació.