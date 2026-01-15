Meteo
Els serveis del comú d'Andorra la Vella treballaran des de primera hora per evitar relliscades demà
El servei meteorològic ha alertat de gelades
El servei meteorològic ha alertat de noves gelades a primeres hores del matí de demà a cotes baixes a causa de les inversions tèrmiques i a les pluges que afectaran Andorra a partir de demà al matí. Per aquest motiu, el comú d'Andorra la Vella ha informat, a través de les xarxes socials, que els serveis del comú actuaran des de primera hora "per minimitzar els riscos i garantir la seguretat a la parròquia", evitant així els incidents que hi van haver dijous passat. El comú també demana prudència en els desplaçaments.
