Nevades destacades al Pirineu i a Andorra: fins a 50 centímetres entre divendres i dimarts
Les precipitacions començaran demà al matí
El Pirineu afronta un episodi hivernal destacat que afectarà especialment el vessant sud i el Pirineu oriental, amb precipitacions que s’intensificaran entre dissabte i diumenge i podrien reprendre’s entre dilluns i dimarts, segons ha informat el Servei de Meteorologia d’Andorra. Els gruixos de neu podrien superar els 50 centímetres en alguns punts, amb cotes de neu al voltant dels 1.400-1.600 metres.
El canvi de temps a Andorra començarà divendres al matí, després d’una nit serena amb inversions tèrmiques i gelades als fons de vall. Les mínimes arribaran fins als 6 graus negatius al Pas de la Casa de mínima i s’espera neu des de primeres hores, amb una cota que s’anirà elevant progressivament fins als 1.400 metres.
Meteorologia informa que es preveuen gruixos de neu nova de fins a 15 cm a les cotes més altes (2.500 m), 10 cm a 2.000 m i 5 cm a 1.500 m. La precipitació s’intensificarà al vespre i durant la nit de divendres, i continuaria amb força durant dissabte i diumenge. A partir de dissabte, el front podria derivar en una pertorbació aïllada sobre la Península Ibèrica, que aportaria humitat de component sud i est, afavorint nevades persistents especialment durant la matinada de diumenge. Meteorologia remarca que la situació apunta que "entre dissabte i dimarts tindrem dos episodis de precipitació que al ser llevantades encara es són incertes de precisar".
Segons el model WRF-ARW les acumulacions podrien arribar a 50 centímetres de neu nova en diversos punts del vessant sud del Pirineu, i fins i tot superar el metre en zones exposades del Pirineu oriental.
Les cotes de neu evolucionaran al llarg dels dies: 1.200/1.300 metres divendres, 1.400/1.500 metres dissabte, 1.500/1.600 metres entre diumenge i dilluns, i un descens a 1.400/1.500 metres dimecres, segons les previsions.