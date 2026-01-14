Andorra la Vella
Astrié afirma que és falsa l'explicació del comú sobre l'error del preu de les guarderies
El conseller assegura que existeixen proves documentals que desmenteixen el comú
David Astrié, conseller de la minoria d’Andorra la Vella de Demòcrates d'Andorra, rebutja l’argument del comú, que ha atribuït l’increment dels preus de les escoles bressol a un possible error administratiu/ tipográfica. Segons Astrié, no es tracta de cap equivocació, “Ens fan creure que es tracta d’un error, però no es un error” assegura. El conseller defensa que tenen fets contrastats i proves que al desembre es van enviar cartes a les famílies afectades amb els nous preus que van ser aprovats pel consell del comú. I destaca “que casualitat els mateixos preus que es van enviar al BOPA també siguin els mateixos que es van enviar a les cartes”.
El conseller va dir que Concòrdia i PS han reaccionat perquè ells han denunciat aquestes pujades de preu que afecten directament a les famílies d’Andorra la Vella i Santa Coloma i que reduïen el seu poder adquisitiu en un moment en què hi ha hagut un fort encariment del cost de vida. El conseller ha recalcat que “li genera molts dubtes aquesta reacció d'amagar-se darrere d'un error de tipografia del BOPA, només demostra una mica de covardia i mesquinitat”. Un altre tema és la falta de transparència amb les famílies, perquè genera una incertesa, per ara la facturació s’atura fins al dia 22 de gener.