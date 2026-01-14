ANDORRA LA VELLA
El comú atribueix a un error al BOPA l’augment de preus a les guarderies
David Astrié va denunciar que el preu de les escoles bressol s’havia incrementat 28 euros al mes
El conseller de la minoria d’Andorra la Vella, David Astrié, va afirmar ahir per xarxes que el govern comunal havia incrementat en 28 euros mensuals la tarifa de les escoles bressol respecte a l’any passat. L’error, però, tal com va explicar al Diari el comú de la capital, es va basar en el fet que, tot i que la pujada de preus sí que estava prevista, la xifra denunciada responia a un error en l’ordenació de preus publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).
El comú va afirmar que l’errada es troba en el percentatge de descompte aplicat als residents en diversos apartats vinculats a activitats d’escoles bressol, lleure, esportives i culturals. Aquest error, que ja van detectar a principis d’any, es corregirà en el BOPA ordinari de la setmana vinent. A més, les famílies afectades ja han estat informades i el comú no els cobrarà la tarifa fins al dia 22 de gener quan ja s’hagi fet efectiva la rectificació.
L’increment real de la tarifa mensual de les escoles bressol per als residents serà del 2,5% per jornada completa i infant, una pujada lleugerament inferior a l’IPC interanual, situat en el 2,7%. Així, el preu passarà de 356,25 euros el 2025 a 363,52 euros aquest 2026, és a dir, un augment de 7,27 euros al mes. En canvi, al BOPA publicat per a aquest any -i que s’ha de rectificar- hi constava una quota de 384 euros, resultat d’aplicar erròniament el descompte del 25% per a residents.
El comú també va explicar que la nova ordinació de preus públics s’ha elaborat amb l’objectiu de simplificar i unificar els descomptes i bonificacions, de manera que els residents disposin del mateix percentatge de descompte en totes les activitats municipals, ja siguin de caràcter social, esportiu o cultural.
El descompte per potar el segon fill al mateix centre s'elimina
Pel que fa al descompte del 45% per al segon fill, que Astrié també mencionava en el vídeo, el comú va confirmar que s’ha suprimit, tot i que assegura que molt poques famílies se n’acollien. En qualsevol cas, van recordar que les famílies amb dificultats econòmiques poden accedir a les exoneracions previstes en el reglament de prestacions socials. A més, subratlla que l’administració comunal subvenciona el 80% del cost del servei d’escoles bressol, mentre que el 20% restant correspon a les quotes de les famílies.
El següent BOPA corregirà l’error i arreglarà les tarifes
En el vídeo difós per Demòcrates d’Andorra, Astrié denunciava que “portar un infant a l’escola bressol costarà 384 euros mensuals, 28 més que l’any passat”, cosa que suposaria, segons ell, “336 euros addicionals l’any” per família. També afirmava que l’eliminació del descompte per al segon fill comportaria que una família amb dos infants passés de pagar 6.621 euros anuals el 2025 a 9.216 euros aquest 2026, una pujada del 39,1%. A més, el conseller de la minoria retreia a la majoria comunal que hagués aplicat els increments “per la porta del darrere, sense informar els ciutadans”.
El comú, però, va insistir que la xifra de 384 euros respon únicament a un error tècnic en el BOPA i que el preu final que s’aplicarà, un cop corregida l’ordenació, serà el de 363,52 euros mensuals per jornada completa.