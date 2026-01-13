Educació
Astrié denuncia que les escoles bressol costaran 336 euros més l'any a les famílies
Mensualment suposa una pujada de 28 euros més
El conseller de la minoria de Demòcrates Andorra, d'Andorra la Vella, ha denunciat un increment de 28 euros més al mes a les escoles bressol de la capital. Ho ha fet a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials de la formació, on ha criticat l'increment de preus a les escoles bressol de la parròquia que "la majoria comunal de Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata han imposat a partir d'aquest 2026". Astrié ha denunciat que "portar un infant a l'escola bressol costarà 384 euros mensuals, 28 més que l'any passat", i ha afegit que "les famílies hauran de pagar anualment 336 euros addicionals".
Astrié afirma que, a més, els dos grups parlamentaris, també "han eliminat de cara a aquest any el descompte del 45%" que s'aplicava a les famílies que tinguessin un segon fill inscrit a l'escola bressol de la parròquia. Per tant, "una família amb dos infants a l'escola bressol, va pagar el 2025, 6.621 euros anuals, ara -amb l'increment, n'haurà de pagar 9.216 euros, una pujada del 39,1%", afirma el conseller de la minoria en el vídeo.
El conseller també es queixa que "la majoria del comú, ha aplicat els increments per la porta del darrere, sense informar els ciutadans".
