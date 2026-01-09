Andorra la Vella
Sergi González: "Volem demanar disculpes als veïns i veïnes que han patit caigudes"
El comú d'Andorra la Vella reforçarà els protocols per fenòmens meteorològics excepcionals
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha lamentat avui els accidents registrats a la parròquia a conseqüència de la gelada produïda durant la nit de dimecres a dijous i ha expressat el seu suport a totes les persones afectades. “Volem demanar disculpes als veïns i veïnes que han patit caigudes o incidències. Som conscients de les molèsties i de la preocupació que ha generat la situació”, ha afirmat.
NACIONAL
Patinada (des)comunal
Víctor González
Sergi González ha reconegut que l’episodi posa de manifest la necessitat de reforçar i ajustar els mecanismes operatius davant situacions meteorològiques complexes i ha anunciat que el comú treballarà per millorar la capacitat d’anticipació i resposta. “Assumim que sempre es pot fer millor. Per això reforçarem els protocols existents, especialment en episodis de risc elevat, amb l’objectiu de minimitzar incidències i garantir la seguretat de la ciutadania”, ha assegurat.
El cònsol major ha volgut contextualitzar l’episodi viscut, que ha qualificat d’“excepcional”. Segons ha explicat, la situació no va respondre a una gelada convencional, sinó a un fenomen de pluja gelant, molt més difícil de preveure i de gestionar. “No es va tractar d’una glaçada habitual d’hivern, sinó d’un episodi molt concret i sobtat que va generar gel de manera immediata sobre superfícies ja mullades”, ha remarcat.
En aquest sentit, Sergi González ha recordat que ni els serveis meteorològics ni Protecció Civil van emetre cap avís específic que alertés d’un risc elevat de pluja gelant durant la matinada. “Les previsions disponibles no apuntaven a un escenari com el que finalment es va produir, i això condiciona inevitablement la capacitat d’anticipació”, ha indicat.
El comú va activar el dispositiu preventiu habitual davant baixes temperatures a partir de les 22 hores de dimecres, amb equips sobre el terreny durant tota la nit i un reforç important a partir de primera hora del matí. Durant l’operatiu es van utilitzar més de 10 tones de potassa per tractar la xarxa viària i els principals espais de pas. “Es va actuar des del primer moment, amb recursos humans i materials, però la rapidesa amb què es va formar el gel va superar els escenaris habituals de treball”, ha explicat.
El cònsol major ha volgut remarcar la complexitat operativa que suposa actuar en una parròquia amb prop de 60 quilòmetres de voravies, fet que obliga a prioritzar punts sensibles i zones de major afluència en situacions d’emergència. Ha subratllat que la seguretat a l’espai públic “és i continuarà sent una prioritat absoluta” i ha avançat que, a partir d’aquest episodi, el comú treballarà per reforçar la coordinació, els criteris d’activació preventiva i els canals d’informació a la ciutadania. “L’objectiu és aprendre del que ha passat i reduir al màxim el risc en futures situacions similars”, ha conclòs.