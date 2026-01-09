Fenomen meteorològic
Escaldes: "Ens solidaritzem i compartim el malestar generat per la situació del gel"
El comú lamenta les incidències i defensa que va activar els serveis d’emergència des de la nit anterior, tot i no rebre cap avís de risc elevat
Escaldes-Engordany es solidaritza i comparteix el malestar generat per la gelada d'ahir, una situació excepcional que va afectar la mobilitat i va provocar múltiples incidències a la via pública. El comú ha expressat el seu suport a les persones afectades i ha insistit en que des de les 23 hores del dimecres 7 ja s’havien activat els equips de guàrdia després de detectar-se gel en diversos punts de la parròquia.
"Les actuacions es van intensificar durant la matinada amb la mobilització de camions, quads i equips manuals", ha explicat el comú en un comunicat, recalcant que van continuar a primera hora amb l’aplicació de potassa als principals accessos, voreres i aparcaments. El comú ha reconegut que les condicions meteorològiques van reduir l’efectivitat de la sal i han provocat afectacions fins ben entrat el matí. En total, el servei de circulació va col·laborar amb bombers i ambulàncies en deu operacions. A la tarda es va reunir una taula tècnica per revisar els protocols d’actuació i millorar la resposta en futurs episodis.