Pacients amb fractures de fèmur, vèrtebres, canell i colze per les caigudes pel gel
Urgències va atendre 201 persones per motius traumatològics ahir
Les lesions a les extremitats superiors van ser les més habituals en les atencions ahir al servei d'Urgències per caigudes motivades pel gel que hi havia a la calçada, segons informa el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS). Els pacients van patir fractures sobretot de canell i colze i hi va haver algun cas de "fractura més complexa de fèmur o vèrtebres", segons han detallat al Diari, després de la jornada amb desenes de caigudes especialment a Escaldes i Andorra la Vella perquè els carrers estaven glaçats.
Els professionals de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell van atendre 256 persones a Urgències, de les quals 201 van ser majors de 14 anys que van acudir al servei "per motius traumatològics". Des del SAAS han indicat que d'aquests dos centenars de pacients, "unes dues terceres parts van ser per caigudes" al carrer, el que correspondria a uns 134 vianants que van caure i van requerir assistència mèdica. La resta d'atencions traumatològiques corresponen a lesions a centres escolars, a domicilis i a les pistes d'esquí.
