Més de 3.600 visitants tanquen la 31a edició del Saló de la Infància i la Joventut
L’esdeveniment, celebrat a Encamp i al Pas de la Casa, ha ofert set dies d'activitats lúdiques
La 31a edició del Saló de la Infància i la Joventut ha tancat amb un balanç positiu després d’haver rebut més de 3.600 visitants entre les sessions celebrades a Encamp, del 27 al 30 de desembre, i al Pas de la Casa, del 2 al 4 de gener. En total, han estat set dies dedicats al lleure infantil i juvenil amb activitats adreçades a totes les edats.
El Saló ha combinat jocs, animacions itinerants, tallers i espectacles, i "la majoria dels visitants enquestats han valorat com a excel·lent" l’edició d’enguany, segons la corporació. Els participants han destacat especialment la varietat de propostes, la bona organització i l’ambient familiar i acollidor de l’espai.
Experiència per als cinc sentits
Àlex Ripoll
El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha subratllat que “el punt fort del Saló és ser una experiència compartida entre infants, joves i les seves famílies”. Segons el comú, les activitats més ben valorades sobresurten els inflables, que s’han consolidat com l’atracció estrella, així com les experiències de realitat virtual, els simuladors i els videojocs.
Les famílies amb infants petits han posat en relleu la zona de “Primeres sensacions”, pensada per a les primeres edats, mentre que els participants més grans han gaudit de propostes com les videoconsoles, els jocs arcade i els circuits de bicicletes, karts i cotxes.
Altres elements que han obtingut una valoració elevada han estat la distribució dels espais per franges d’edat, la decoració, els tallers creatius —com el pintacares, les manualitats i el maquillatge—, així com els espectacles, el cinema 6D i 7D i les activitats interactives. L’equip de monitors i l’organització també han rebut felicitacions per l’atenció i la professionalitat. L’edició s’ha clos al Pas de la Casa amb el concert del grup Gripau Blau, La gran festa, que ha posat el colofó final a l’esdeveniment.