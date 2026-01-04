ENCAMP
El Saló de la Infància preveu acollir 900 visitants al Pas
L’esdeveniment se celebra des de divendres a la població fronterera
La 31a edició del Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra se celebra aquests dies al Pas de la Casa després de la seva exitosa estada per Encamp, que entre el 27 i el 30 de desembre va aplegar fins a 3.000 persones. En aquest cas, el Saló obre fins avui. Tal com explica el conseller de Finances, Esports i Reactivació econòmica del comú d’Encamp, Nino Marot, l’objectiu a la vila encampadana és registrar una assistència de públic similar a la de les darreres edicions, que se situa entorn de les 300 persones.
El saló és una proposta atractiva d'après ski, segons el comú
Segons el conseller, “el balanç del Saló ha estat molt positiu a Encamp”, i pel que fa al Pas de la Casa, “és un esdeveniment molt esperat pel jovent i també pels turistes, que cada any venen i repeteixen”. De fet, Marot assegura que la proposta, amb nombroses activitats per al públic infantil i juvenil, també suposa una oferta atractiva d’Après Ski per al públic que vol tancar una jornada lúdica després d’un dia a pistes.
Des de primera hora, les activitats han estat “plenes de gom a gom” i des del comú “estem molt contents de veure tota aquesta afluència de públic”. I és que el Saló ofereix una programació variada amb activitats lúdiques, espectacles i propostes innovadores, com ara cinema 7D, tallers creatius, espais interactius i zones esportives, consolidant-se com una de les propostes familiars més destacades de les festes nadalenques.