REPORTATGE
Experiència per als cinc sentits
El Salò de la Infància d’Encamp arriba a la 31a edició amb un cinema 7D com a principal novetat i l’expectativa de 500 visitants diaris.
La 31a edició del Saló de la Infància d’Encamp va obrir ahir les portes amb una oferta pensada per a tota la família i que, enguany, incorpora una novetat destacada orientada a estimular tots els sentits. Es tracta d’un cinema 7D, una proposta que la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, va definir com “molt immersiva” durant la seva visita a l’espai ahir.
L’activitat consisteix en la projecció de diversos curtmetratges sensorials, que combinen llums, colors i altres estímuls com el vent o efectes ambientals, ampliant així l’experiència tradicional del cinema. Tot i que la inauguració va tenir lloc ahir mateix, el tècnic de Joventut, Nelson Damas, ja va assenyalar que el cinema 7D estava tenint una molt bona acollida des del primer moment.
Més enllà d’aquesta novetat, el Saló de la Infància manté una àmplia varietat d’activitats repartides per tot el complex esportiu d’Encamp. A la planta baixa, com ja és habitual, s’hi concentren les zones més dinàmiques, amb videoconsoles, experiències de realitat augmentada, futbolins i màquines arcade, pensades tant per als infants com per als adults. De fet, en arribar a la 31a edició, no és estrany trobar-hi pares que, anys enrere, també havien passat pel saló quan eren petits.
Una altra de les novetats d’enguany són els animadors de l’espai, que amb disfresses gegants d’inspiració hivernal –com un os polar o un pingüí– recorren la planta baixa interactuant amb els infants, que corren i juguen pel recinte.
La segona planta, més tranquil·la i allunyada del soroll de la planta baixa, està destinada als més petits. És l’espai pensat per a infants d’entre 0 i 3 anys, amb inflables de petit format i llits elàstics adaptats perquè puguin jugar i interactuar en un entorn segur. Finalment, la tercera planta acull els grans inflables i les activitats més actives, com cistelles de bàsquet o curses de tricicles. És una zona pensada per a nens i nenes de més edat, on poden fer activitat física i jugar de manera més intensa que a la resta d’espais.
El Saló de la Infància romandrà a Encamp fins al dia 30 i, a partir del 2 de gener, es traslladarà al Pas de la Casa, on estarà obert fins al dia 4. Segons va confirmar Laura Mas, la previsió del comú és rebre unes 500 persones diàries tant a Encamp com a la població fronterera.