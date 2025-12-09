Tradició parroquial nadalenca
Ordino rep 7.000 visitants per la Fira de Nadal
La festivitat ha durat des del 5 al 8 de desembre i un dels moments més emocionants va ser la representació de l'Ossa
Ordino ha posat punt final a la Fira de Nadal 2025 amb un balanç positiu, tant pel que fa a participació com per l’ambient viscut als carrers del centre històric. Del 5 al 8 de desembre, el carrer Major, la plaça Major i la plaça de la Closa s’han omplert de vida amb 22 casetes de fusta que han ofert una gran varietat de productes nadalencs i artesanals, des de decoració i flors fins a joieria, ceràmica, joguines de fusta i un ampli ventall de propostes gastronòmiques.
Redacció
Durant els quatre dies, més de 7.000 persones han visitat la fira i han gaudit d’un programa d’activitats molt complet. Les nadales de la Coral Casamanya, les actuacions de La Capsa de Música i de la cantant Júlia Sart, els tallers per a petits i grans, les sessions de contacontes i la participació d’entitats parroquials han ajudat a crear un ambient càlid i molt participatiu. Un dels moments més esperats va tornar a ser la representació de L’última ossa d’Ordino i El despertar de l’osseta, a càrrec de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, que va reunir nombrosos veïns i visitants.
Víctor González
El bon temps, el ric programa cultural i l’ambientació nadalenca han contribuït a consolidar un any més la Fira de Nadal com un dels esdeveniments més estimats i arrelats del calendari ordinenc.
Paral·lelament, el comú d’Ordino ha destacat les primeres dades del nou producte familiar El Cercle Màgic, que romandrà obert fins a l’1 de març. Des del 21 de novembre, 819 persones han visitat el Pare Noel a la seva casa secreta, i s’han venut 1.148 passaports per recórrer l’itinerari d’experiències, que inclou la Casa del Pare Noel, la mola i serradora, el Camí dels Rens i la Cova del Menairó Trapella. Les previsions apunten que l’arribada del Nadal i les vacances escolars faran créixer notablement aquestes xifres, consolidant aquest nou projecte com una aposta destacada per al turisme familiar.