Ordino rep 7.000 visitants per la Fira de Nadal

La festivitat ha durat des del 5 al 8 de desembre i un dels moments més emocionants va ser la representació de l'Ossa

Una representació teatral durant la Fira de Nadal d'Ordino

Una representació teatral durant la Fira de Nadal d'Ordino

Ordino ha posat punt final a la Fira de Nadal 2025 amb un balanç positiu, tant pel que fa a participació com per l’ambient viscut als carrers del centre històric. Del 5 al 8 de desembre, el carrer Major, la plaça Major i la plaça de la Closa s’han omplert de vida amb 22 casetes de fusta que han ofert una gran varietat de productes nadalencs i artesanals, des de decoració i flors fins a joieria, ceràmica, joguines de fusta i un ampli ventall de propostes gastronòmiques.

Durant els quatre dies, més de 7.000 persones han visitat la fira i han gaudit d’un programa d’activitats molt complet. Les nadales de la Coral Casamanya, les actuacions de La Capsa de Música i de la cantant Júlia Sart, els tallers per a petits i grans, les sessions de contacontes i la participació d’entitats parroquials han ajudat a crear un ambient càlid i molt participatiu. Un dels moments més esperats va tornar a ser la representació de L’última ossa d’Ordino i El despertar de l’osseta, a càrrec de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, que va reunir nombrosos veïns i visitants.

El bon temps, el ric programa cultural i l’ambientació nadalenca han contribuït a consolidar un any més la Fira de Nadal com un dels esdeveniments més estimats i arrelats del calendari ordinenc.

Paral·lelament, el comú d’Ordino ha destacat les primeres dades del nou producte familiar El Cercle Màgic, que romandrà obert fins a l’1 de març. Des del 21 de novembre, 819 persones han visitat el Pare Noel a la seva casa secreta, i s’han venut 1.148 passaports per recórrer l’itinerari d’experiències, que inclou la Casa del Pare Noel, la mola i serradora, el Camí dels Rens i la Cova del Menairó Trapella. Les previsions apunten que l’arribada del Nadal i les vacances escolars faran créixer notablement aquestes xifres, consolidant aquest nou projecte com una aposta destacada per al turisme familiar.

Un moment durant la inauguració de la Fira de Nadal d'Ordino.

Un moment durant la inauguració de la Fira de Nadal d'Ordino.

