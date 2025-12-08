REPORTATGE
Una Ossa de tothom
L’associació de cultura popular d’Ordino denuncia, dins i fora d’escena, l’intent d’un privat de registrar la imatge del cap de l’ossa, que considera part del patrimoni del poble.
A mitja representació de L’Ossa d’Ordino la inspectora comunal, un dels personatges de la farsa burlesca, va fer sortir ahir al migdia a escena, al Prat de Call, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell. Amb una cinta mètrica va prendre-li les mides del cap i va dir: “Que ben proporcionada! Podem registrar-la.” Amb aquest efecte còmic, l’Associació de Cultura Popular d’Ordino volia fer visible el malestar per la inscripció per part d’un particular del cap de l’ossa en el registre de marques, un fet que titllen de privatització d’un element del patrimoni de la gent del poble.
“Ningú es pot apropiar d’un element que forma part de la festa via registre mercantil”, va remarcar el president de l’entitat, Albert Roig, en declaracions als mitjans. El privat va requerir a l’entitat, mitjançant un escrit del seu advocat, que deixés d’utilitzar la imatge del cap de l’ossa, cosa a què s’oposa frontalment l’associació. “En teoria ell ens hauria de demandar, però no ho ha fet i dubtem molt que ho faci perquè sap que ho té perdut”, va assegurar Roig. La màscara, va afegir, està protegida pel Conveni de la Unesco per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, a què Andorra està adherida.
“Ningú es pot apropiar d’un element que forma part de la festa via registre mercantil”
Més enllà dels aspectes legals del conflicte, però, Roig va criticar la decisió de registrar la imatge del cap de l’ossa també des del punt de vista ètic: “És molt lleig intentar apropiar-se d’un element que sempre ha estat del poble. El feia servir la quadrilla quan representava l’ossa a principis del segle passat. Intentar apropiar-se’l via registre de marca és un greuge molt gran a la cultura popular i per al poble d’Ordino.”
“Nosaltres ni hem forçat una cosa ni l’altra, simplement hem fet d’intermediaris”
Per la seva part, la cònsol major, Maria del Mar Coma, va explicar que el comú ha intentat mediar entre les parts per arribar a un acord. “Nosaltres ni hem forçat una cosa ni l’altra, simplement hem fet d’intermediaris”, va apuntar. Roig, però, va criticar el comú perquè va intentar que l’associació signés un conveni amb el privat perquè els permetés utilitzar la imatge. Això, va afegir el president de l’entitat, hauria suposat l’acceptació per part de l’associació que el privat n’és el legítim propietari. Cosa que, segons Roig, implica que la corporació s’ha posicionat “al costat d’aquest senyor”.
Més crítiques
Com no podia ser d’una altra manera, en la representació burlesca no van faltar els comentaris irònics sobre l’actualitat de la parròquia. Hi va haver crítiques al procés de revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), a l’avarícia d’alguns propietaris de terres, a l’embolic de les línies d’autobús nacionals i al parc caní de Sornàs, gràcies al qual “els animals tenen més parcs que els infants”. El guió també va fer referència a la visita fallida del Copríncep francès, Emmanuel Macron. Una quarantena de persones han participat aquest any en l’organització de l’obra.