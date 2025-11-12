La Cortinada
El 'Cercle Màgic' és la gran novetat del Nadal a Ordino
Hi haurà activitats a la parròquia des del 5 de desembre i fins el 10 de gener
El comú d’Ordino ha presentat aquest matí la programació de Nadal, que omplirà la parròquia d’activitats entre el 5 de desembre i el 10 de gener, amb novetats com el Cercle Màgic, una experiència immersiva que combinarà natura, tradició i fantasia. L’acte ha comptat amb la participació de la cònsol major, Maria del Mar Coma, el conseller de Turisme, Jordi Serracanta, i la consellera de Cultura, Mònica Armengol.
El Cercle Màgic, que s’obrirà al públic el 22 de novembre, proposa un recorregut per diversos indrets de la parròquia convertits en escenaris nadalencs: una escola de menairons al centre del poble, el taller del trineu del Pare Noel a la Cortinada i el Camí dels Rens a Llorts, un itinerari de llum que condueix fins a la cova del menairó més trapella.
La cònsol major ha destacat la voluntat de descentralitzar les activitats i fer participar tots els pobles de la vall, mentre que Serracanta ha subratllat que el projecte busca atraure visitants abans del pont de la Puríssima.
La Fira de Nadal, del 5 al 8 de desembre, tornarà a ser un dels plats forts, amb artesania, música, tallers i la gimcana “Vine a buscar el tió de Nadal”.
La programació inclou també concerts, teatre i tradicions, com la representació de L’Ossa d’Ordino, el concert de Gòspel, la cursa solidària La Llufa, el caga tió, l’arribada del Pare Noel i la Cavalcada de Reis.