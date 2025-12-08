Cultura
Bach arriba a la Temporada MoraBanc 2025-26 de la mà de Thibaut Garcia i Antoine Morinière
Els dos músics oferiran demà un concert excepcional on presentaran una reinterpretació de les Variacions Goldberg del compositor alemany al Teatre Comunal
La 31a Temporada MoraBanc Andorra la Vella oferirà aquest dimecres, 9 de desembre, una de les cites més destacades de la seva programació amb el concert dels guitarristes Thibaut Garcia i Antoine Morinière, segons explica el comú de la capital en un comunicat. Els artistes presentaran al Teatre Comunal, a les 20.30 h, una reinterpretació excepcional de les Variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach, una obra mestra del repertori barroc originalment escrita per a teclat.
El programa centra l’atenció en una de les obres més emblemàtiques del barroc, escrita originalment per a teclat i que els dos intèrprets han adaptat meticulosament per a dues guitarres després d’un any i mig de treball. El resultat és una versió que busca un equilibri sonor excepcional i que s’ha convertit en un dels projectes més ambiciosos de la seva trajectòria artística.
Un dels elements més singulars de la proposta és l’ús de dues guitarres bessones creades pel luthier Hugo Cuvillier, construïdes amb la mateixa fusta per garantir una fusió tímbrica compacta i homogènia. Aquesta sonoritat fraterna és un dels pilars de la nova aproximació a les Variacions Goldberg que presenten al públic andorrà.
El procés creatiu també ha tingut una dimensió espiritual: Garcia i Morinière van decidir retirar-se a l’abadia de Solesmes, on van compartir dies de silenci i assajos intensos amb la comunitat monàstica. “La música neix del silenci”, expliquen, definint aquesta obra com “el projecte de la nostra vida: un etern recomençar”.
Pròxims concerts
La programació, segons s'informa al comunicat, avançarà el 4 de febrer, amb l’actuació d’El Petit de Cal Eril, que presentarà el seu projecte Eril, Eril, Eril, una proposta íntima i emocional amb el segell característic de l’artista català. El 19 de febrer de 2026, serà el torn del pianista i compositor Carles Viarnès, que presentarà Post, un projecte que fusiona minimalisme, electrònica subtil i una gran sensibilitat poètica.
La dansa tindrà el seu protagonisme el 4 de març de 2026, amb el Junior Ballet de l’Òpera de París, que interpretarà un programa variat amb Allegro Brillante, Cantate 51 i Requiem for a Rose, mostrant l’excel·lència i l’energia de les noves generacions de ballarins.
Finalment, el 21 d’abril de 2026, el prestigiós contratenor Jakub Józef Orliński, acompanyat del pianista Michał Biel, tancarà la temporada amb un recital que inclourà obres de Baird, Handel, Karłowicz i Purcell, combinant virtuositat, expressivitat i un repertori que connecta segles i estils.