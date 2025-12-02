Temporada MoraBanc
Conferència sobre les Variacions Goldberg de Bach a càrrec del professor Josep Comellas
La xerrada tindrà lloc dijous a les 20 hores a l'Auditori MoraBanc
L’Auditori MoraBanc acollirà una conferència del professor Josep Comellas Rosiñol, del Conservatori de Música d’Andorra la Vella, sobre les Variacions Goldberg de Bach, dijous a les 20 hores. L’acte serveix com a introducció al concert del 9 de desembre al Teatre Comunal, on els guitarristes Thibaut Garcia i Antoine Morinière oferiran una versió per a dues guitarres d’aquesta obra clàssica.
L’objectiu és oferir una mirada prèvia i enriquidora sobre aquesta obra monumental de Bach, considerada “un fragment de l'immens cosmos que va compondre”, on es reflecteixen “la creativitat, l’enginy i la profunditat” d’un dels grans noms de la cultura europea.