Dansa
'RODIN', del ballarí Sergio Bernal donarà el tret de sortida a la Temporada MoraBanc 2025–2026
Des d'aquest dijous 27 de novembre i fins el proper 21 d'abril, hi haurà una programació cultural recurrent d'espectacles de tota mena
La temporada MoraBanc Andorra la Vella 2025–2026 s’inaugurarà aquest dijous 27 de novembre amb un dels plats forts de l’any: RODIN: L’escultor de les emocions, de la prestigiosa Sergio Bernal Dance Company. L’espectacle, que combina dansa, escultura i música per reinterpretar algunes de les obres més emblemàtiques d’Auguste Rodin, es podrà veure al Centre de Congressos d’Andorra la Vella a les 20.30 h.
Aquesta inauguració dona el tret de sortida a una temporada que aposta per l’excel·lència artística i per una oferta cultural de primer nivell. Entre les propostes programades hi destaquen el duet de guitarres Thibaut Garcia i Antoine Morinière amb les Variacions Goldberg de Bach, el 9 de desembre, el Trio Claret-Colom, que es podrà gaudir el 8 de genr i una de les cites més esperades: Philippe Herreweghe i el Collegium Vocale Gent interpretant cantates i una missa brevis de Bach (22 de gener).
La programació s’obre també als nous llenguatges contemporanis amb artistes com El Petit de Cal Eril, el 4 de fbrer, Carles Viarnès, 19 de febrer i la presència internacional del Junior Ballet de l’Òpera de París el dia 4 de març. La temporada es tancarà amb el contratenor Jakub Józef Orliński, acompanyat del pianista Michał Biel, el 21 d'abril.