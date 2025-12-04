Equipaments
Andorra la Vella rep vuit ofertes per al concurs de l'Espai Capital
El comú preveu adjudicar el projecte al començament de l'any vinent
El concurs nacional convocat pel comú d'Andorra la Vella per a la redacció del projecte i la direcció facultativa del projecte Espai Capital ha rebut vuit ofertes. A més, i segons ha pogut saber el Diari, 46 empreses van retirar el plec de bases entre el passat 16 de setembre i ahir, dia en què va tancar-se el concurs. El comú preveu adjudicar el projecte entre mitjan gener i el principi de febrer de l'any vinent. L'obertura de plecs es farà la setmana vinent. Després caldrà constituir el jurat encarregat de triar la proposta guanyadora.
L’Espai Capital costarà uns quinze milions i acollirà la casa pairal
Víctor González
Les obres podrien començar a l'estiu amb l'objectiu que l'Espai Capital ja pugui acollir la Fira del 2027. L'equipament disposarà d'un recinte firal desmuntable de 6.000 metres quadrats de superfície que la corporació vol convertir en el centre d’esdeveniments econòmics, socials i culturals del país. L'espai també tindrà una plaça pública amb aparcament soterrat i una nova casa pairal. El cost estimat del projecte és de 15 milions d'euros.
El comú vol que el Govern cofinanci la construcció de l’Espai Capital
Àlex Ripoll