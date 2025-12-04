Equipaments

Andorra la Vella rep vuit ofertes per al concurs de l'Espai Capital

El comú preveu adjudicar el projecte al començament de l'any vinent 

El futur Espai Capital d’Andorra la Vella.

El futur Espai Capital d’Andorra la Vella.COMÚ ANDORRA LA VELLA

Víctor González
Publicat per
Víctor González

Creat:

Actualitzat:

El concurs nacional convocat pel comú d'Andorra la Vella per a la redacció del projecte i la direcció facultativa del projecte Espai Capital ha rebut vuit ofertes. A més, i segons ha pogut saber el Diari, 46 empreses van retirar el plec de bases entre el passat 16 de setembre i ahir, dia en què va tancar-se el concurs. El comú preveu adjudicar el projecte entre mitjan gener i el principi de febrer de l'any vinent. L'obertura de plecs es farà la setmana vinent. Després caldrà constituir el jurat encarregat de triar la proposta guanyadora. 

Les obres podrien començar a l'estiu amb l'objectiu que l'Espai Capital ja pugui acollir la Fira del 2027. L'equipament disposarà d'un recinte firal desmuntable de 6.000 metres quadrats de superfície que la corporació vol convertir en el centre d’esdeveniments econòmics, socials i culturals del país. L'espai també tindrà una plaça pública amb aparcament soterrat i una nova casa pairal. El cost estimat del projecte és de 15 milions d'euros.

tracking