Urbanisme
Una cinquantena de propietaris de terres d'Ordino presenten recurs contra el POUP
Els signants consideren que la normativa posa en perill la seguretat jurídica
Una cinquantena de propietaris de terres d'Ordino han presentat un recurs administratiu contra el Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) davant de la Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU). El POUP va aprovar-se amb caràcter definitiu fa un mes i demà acaba el termini per impugnar-lo davant la CTU. Els propietaris consideren que la normativa posa en perill el principi de seguretat jurídica per l'impacte que té en el valor de les propietats. Entre els signants hi ha empreses i particulars.
Entre altres punts polèmics del nou pla d'urbanisme, hi ha la prohibició de construir en les parcel·les més allunyades dels nuclis urbans si tenen una superfície inferior a 2.500 metres quadrats i la creació de verds privats –és a dir, de terrenys que s'han de mantenir lliures d'edificació, tot i que la propietat continuï sent privada.
