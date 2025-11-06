ENFRONTAMENT AMB EL COMÚ
Propietaris d’Ordino es plantegen impugnar el nou pla d’urbanisme
El primer pas seria plantejar un recurs administratiu a la CTU i, després, si s’escau, les queixes s’elevarien a la Batllia
Propietaris de terrenys d’Ordino es plantegen impugnar el pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP), aprovat dilluns per unanimitat i amb caràcter definitiu en sessió de consell de comú. La decisió es debatrà avui en una reunió. El primer pas seria plantejar un recurs administratiu prop de la comissió tècnica d’urbanisme. Després, si es considera convenient, s’elevarien les queixes a la Batllia.
El motiu principal de preocupació entre els propietaris és que, amb la nova normativa urbanística, alguns terrenys perdin valor. El nou POUP no permet edificar a les parcel·les més allunyades dels nuclis urbans si no tenen una superfície igual o superior a 2.500 metres quadrats. Els propietaris alerten que una norma com aquesta perjudica sobretot els petits i mitjans propietaris perquè les parcel·les inferiors a aquesta superfície passaran a tenir un valor econòmic zero, ja que ni tan sols es podran hipotecar. L’objectiu que persegueix el comú amb aquesta mesura és ordenar el creixement i limitar-lo a les zones més properes als pobles.
Alerta
L’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA), organització que agrupa els tenidors de terrenys no edificats del país, assegura que el nou POUP d’Ordino, per l’impacte que té en el valor de les propietats, posa en perill el principi de la seguretat jurídica. “Ens preocupa que aquest pla d’urbanisme creï un precedent”, alerta el president de l’entitat, Josep Duró. L’APTA té el neguit que aquesta revisió del POUP esdevingui un model per a la resta de parròquies.
El procés de revisió del POUP d’Ordino va posar-se en marxa al final del mandat comunal anterior, el desembre del 2023. Aleshores la cònsol major, Maria del Mar Coma, era la consellera de Finances i Pressupost. Després de 90 dies d’exposició pública, el text va rebre 220 al·legacions, la majoria contràries a la transformació de terrenys fins llavors urbanitzables en parcel·les desclassificades, on no es podia construir. Poc després de guanyar les eleccions, Coma ja va admetre que la proposta de revisió del POUP s’hauria de refer per evitar que alguns propietaris passessin “de tenir 100 a no res”.
El segon esborrany del POUP, sotmès a exposició pública el novembre del 2024, després que fos aprovat amb caràcter provisional pel consell de comú, va rebre 147 al·legacions en total. El text eliminava el punt més polèmic de l’anterior, la categoria de parcel·les que passaven a ser no urbanitzables, i diferenciava entre zones nucli, d’edificabilitat més alta, i zones de protecció, on les condicions per construir eren més restrictives.
Dilluns el consell de comú va ratificar el POUP, ja que el document ja té el vistiplau de la comissió tècnica d’urbanisme. En el procés, la corporació ha donat resposta al 80% de les al·legacions presentades. La resta no s’han acceptat perquè legalment era impossible fer-ho.