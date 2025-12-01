Institucions
El Copríncep Serrano visita Sant Julià i referma el compromís cultural i social de la parròquia
Josep-Lluís Serrano Pentinat ha mantingut trobades institucionals amb els representants comunals
El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha realitzat avui una visita institucional a Sant Julià de Lòria en el marc del seu recorregut per les parròquies del país. La jornada ha començat amb la recepció oficial a la placeta de Casa Comuna, encapçalada pels cònsols lauredians, i ha continuat amb l’acte institucional a la sala de sessions, on ha estat rebut pels consellers i la secretaria general del comú.
El cònsol major, Cerni Cairat, ha ofert un parlament de benvinguda, seguit de la intervenció del Copríncep, qui ha signat el Llibre d’Or i ha intercanviat obsequis institucionals amb els representants comunals. La trobada ha culminat amb una reunió de treball i la fotografia oficial.
La visita ha continuat al Centre Cultural Lauredià, on el Copríncep ha pogut conèixer l’evolució de les obres de la nova infraestructura, reforçant el compromís institucional amb la promoció cultural de la parròquia.
Serrano Pentinat també s’ha desplaçat a la Llar de Lòria per compartir una estona amb la gent gran del poble, en un gest de proximitat i escolta activa que ha posat en relleu la importància del vincle entre les institucions i la ciutadania.
