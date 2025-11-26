Relacions comunals
El Copríncep Serrano visita el comú d'Andorra la Vella per primer cop
La trobada reforça el diàleg amb el comú i permet repassar els projectes estratègics de la capital
El Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha realitzat aquest matí la seva primera visita oficial al comú d’Andorra la Vella, on ha estat rebut pel cònsol major, Sergi González, i la cònsol menor, Olalla Losada. La trobada ha permès reforçar la cooperació institucional i compartir els principals projectes que la corporació té en marxa.
La visita s’ha iniciat amb la rebuda oficial a la plaça Príncep Benlloch i la signatura al Llibre d’Or, abans d’accedir a la Sala del Consell de comú, on consellers i equips tècnics han saludat personalment el Copríncep. Durant el seu parlament, González ha remarcat que el comú “treballa amb una idea clara: posar les persones al centre”, destacant projectes com la transformació de la plaça del Poble, el programa d’habitatge 'Reviu', l’obertura imminent del Poblet de Nadal o el futur Espai Capital.
Per la seva part, Serrano Pentinat ha subratllat la importància del treball conjunt i de mirar al futur “amb obertura, participació ciutadana i unió”. Ha remarcat també la identitat singular de la capital: “Andorra la Vella és la capital més alta d’Europa, i l’hem de consolidar com la capital dels Pirineus”, ha afirmat. El Copríncep ha agraït l’acollida i ha felicitat la corporació “per tot el que esteu fent per la parròquia i el país”.
La jornada ha inclòs una visita detallada a les diferents plantes de casa comuna, així com a les noves dependències del comú, passant pels serveis de circulació i el BiciLab Andorra. Després del dinar institucional al Casal Calones, Serrano Pentinat ha pogut conèixer sobre el terreny els projectes vinculats a la transformació de la plaça del Poble i ha finalitzat la visita compartint un berenar amb la gent gran a la Casa del Poble.
La trobada ha servit per enfortir el diàleg institucional i exposar al Copríncep els reptes i línies estratègiques d’Andorra la Vella de cara als pròxims anys.