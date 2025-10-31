Institucions
Primera visita de Serrano Pentinat a Escaldes
El Copríncep episcopal ha elogiat "el dinamisme, la vitalitat i l'activitat cultural" de la parròquia
La cònsol major d'Escaldes, Rosa Gili, i el cònsol menor, Quim Dolsa, han rebut aquest matí al Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en la seva primera visita oficial a la parròquia d’Escaldes-Engordany, en el marc de l’estada pastoral que s’allargarà fins al 8 de novembre.
La recepció institucional ha tingut lloc a la casa comuna, on les autoritats comunals han agraït la visita i han destacat la vinculació històrica amb el Bisbat d’Urgell. Gili ha remarcat que Escaldes-Engordany és “una parròquia viva, moderna i arrelada a la seva història”, mentre que el Copríncep ha elogiat “el dinamisme, la vitalitat i l’activitat cultural” del territori.
Després de signar el llibre d’honor i d’intercanviar obsequis amb la corporació comunal, Serrano Pentinat ha visitat diversos punts emblemàtics de la parròquia, com el CAEE, l’Arxiu Històric, el Projecte Caldes, la Borda Gabriel, la plaça de l’Església i el Museu Thyssen, on ha estat rebut per la ministra de Cultura, Mònica Bonell.
La jornada ha culminat amb un dinar a la Llar de Jubilats, compartit amb els padrins i padrines de la parròquia, en un ambient de proximitat i germanor que ha posat de manifest la bona sintonia entre institucions i ciutadania.