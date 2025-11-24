Andorra la Vella

MoraBanc finançarà les reformes dels habitatges del programa Reviu

L'objectiu és oferir condicions preferents per recuperar pisos buits i destinar-los al mercat de lloguer a preus assequibles

El cònsol major, Sergi González, i el director general de Negoci Andorra de MoraBanc, Xavier Riestra, durant la signatura. Foto: Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

El comú d’Andorra la Vella i MoraBanc han signat un conveni de col·laboració per impulsar la rehabilitació d’habitatges buits i la seva incorporació al programa Reviu, destinat a ampliar l’oferta de lloguer a preu assequible. L’acord preveu condicions de finançament preferents per als propietaris que cedeixin els seus pisos al comú, amb préstecs oferts per MoraBanc a un interès d’Euríbor a 12 mesos + 0,5%, revisable anualment, i amb garantia comunal que pot cobrir fins al 100% del cost finançat.

El cònsol major, Sergi González, i el director general de Negoci Andorra de MoraBanc, Xavier Riestra, han rubricat l’acord, que converteix MoraBanc en la primera entitat bancària a sumar-se al programa Reviu. L’objectiu comú és facilitar l’accés a l’habitatge, tot mobilitzant pisos actualment desocupats.

El comú manté l’ajut directe de fins al 30% del cost de les obres i assumirà la gestió integral del lloguer, garantint el pagament mensual als propietaris i el bon manteniment dels immobles durant el període de cessió. A més, es preveu la possibilitat d’avançar les rendes quinquennals del lloguer com a suport al retorn del crèdit. També s’inclouen bonificacions als tributs comunals vinculats als habitatges i l’assistència en la tramitació dels certificats d’habitabilitat i el seguiment de les obres.

González ha destacat que aquest conveni "reforça la capacitat del comú per mobilitzar habitatges i oferir solucions reals al problema de l’habitatge a preus accessibles", mentre que Riestra ha posat en valor el compromís de MoraBanc amb una iniciativa que "aporta valor social i respostes concretes a una necessitat creixent del país".

