El comú doblarà l’import destinat al programa Reviu l’any que ve

El comú d’Andorra la Vella duplicarà l’import de la partida actual destinada al programa Reviu –150.000 euros– en el pressupost de l’any vinent, segons va confirmar aquesta setmana en una conversa amb el Diari el conseller de Transformació digital, Sostenibilitat i Habitatge, Marc Torrent. “El programa Reviu és una aposta clara del comú. Creiem fermament que pot ser una gran eina per introduir aquests pisos buits al mercat”, va remarcar el conseller. El Reviu ofereix als propietaris de pisos en desús de la parròquia la possibilitat de cedir-los a la corporació perquè els rehabiliti ––assumint a fons perdut el 20% del cost de les obres– i els posi al mercat de lloguer a un preu regulat per un mínim de deu anys.

Gràcies a la primera fase del programa al començament de l’any que ve el comú ja podrà adjudicar les obres de reforma del primer pis. Torrent espera que el 2025 sigui l’any de “consolidació” del programa. “Crec que el Reviu pot ser un èxit i incorporar de nou al mercat els habitatges buits o en mal estat”, va afirmar el conseller.

El termini per presentar candidatures, de tres mesos de durada, va obrir-se a l’inici del passat agost. Per tant, va acabar fa tot just un mes. El període va finalitzar, segons assegura Torrent, “havent mantingut moltes converses amb propietaris” de pisos en desús. Tot i que de moment només un s’ha acollit al programa, el conseller està convençut que els contactes permetran donar-hi un nou impuls en la segona fase.

FINANÇAMENT

A part de finançar a fons perdut el 20% del cost de les obres de reforma, en el marc del programa Reviu el comú també pagarà l’import restant, però en aquest cas la propietat l’haurà de retornar en quotes mensuals en un període d’entre cinc i deu anys. A més, durant tot el període de cessió la corporació garantirà el cobrament del lloguer, s’encarregarà de la gestió administrativa i burocràtica associada a la gestió del pis i eximirà els propietaris del pagament dels impostos lligats al bé immoble.

L’import de l’arrendament no podrà superar l’equivalent a una tercera part del salari medià, que al maig se situava en 2.040 euros. Els preus oscil·laran entre 400 i 750 euros mensuals, en funció de la tipologia i les característiques del pis –per exemple, si inclou plaça d’aparcament–.

EL PROJECTE

1. L'IMPORT PER AL PROGRAMA ES DOBLARÀ

L’import destinat al programa Reviu passarà dels 150.000 euros actuals a 300.000 euros. La iniciativa vol promoure l’entrada al mercat de pisos buits.

2. EL PRIMER PIS DEL REVIU ESTARÀ L’ANY QUE VE

Gràcies a la primera fase del Reviu en les properes setmanes el comú podrà ajudicar les obres de reforma del primer pis del programa.

3. FINANÇAMENT I INCENTIUS FISCALS

El comú assumeix a fons perdut el 20% de l’import de la reforma. També paga a l’inici el 80% restant, que la propietat haurà de retornar en quotes mensuals.