Habitatge
El comú d'Andorra la Vella negocia amb MoraBanc donar crèdits per reformar pisos vells
La corporació fa l'arrendament en el marc del programa Reviu
El nou reglament del programa Reviu, impulsat pel Comú d'Andorra la Vella, inclourà el model de finançament per part els bancs. L'entitat donaria crèdits als propietaris de pisos vells per executar les obres de reformes necessàries i que el comú pugui posar-los en lloguer a preus assequibles, segons ha explicat el conseller de transformació digital i sostenibilitat, i d'habitatge, Marc Torrent. L'objectiu del projecte és “recuperar els espais buits de la parròquia i donar-los un segon ús”, ha afirmat el conseller.
Per ara, l'entitat bancària amb què les negociacions estan més avançades és MoraBanc. Unes converses iniciades fa mesos i que Torrent espera que concloguin amb un acord “el més aviat possible per agilitzar bé el programa”. En l'acte ha estat present la representat de l'entitat, directora d’ESG, Mireia Maestre.
El nou reglament s'aprovarà el dijous de la setmana vinent, en resposta a la manca de participació de propietaris en el programa durant el seu primer període d'implantació, que va iniciar-se el més d'agost de l'any passat, amb una durada de tres mesos. Llavors, només es van mantenir converses amb un propietari. Les noves mesures inclouen l'increment del finançament per part del comú, del 20% al 30% per dur a terme les reformes necessàries a l'habitatge.