ESCALDES-ENGORDANY
El youtuber i ‘trader’ Enrique Moris recorrerà contra la sanció a la Batllia
La multa, de 50.000 euros, és “incorrecta”, segons el creador de contingut, perquè només ha col·locat una estructura desmuntable a la terrassa
El youtuber i trader Enrique Moris portarà a la Batllia el comú d’Escaldes-Engordany. Segons ell mateix va explicar ahir al Diari, els seus advocats ja han recorregut a la comissió tècnica d’urbanisme contra la sanció de 50.000 euros que el comú li ha imposat per instal·lar una pèrgola a la terrassa d’un pis de la seva propietat situat a la torre Zenit, al Clot d’Emprivat. I ben aviat ho farà als tribunals. Aquest habitatge és un dels més cars de la promoció. Moris va pagar-ne 2,3 milions d’euros.
“[...] La sanció és incorrecta perquè és com si es considerés que he construït un edifici”
A part de multar el youtuber, la corporació escaldenca també l’obliga a restablir la terrassa a l’estat original en un termini màxim de 90 dies. Segons el comú, cobrir l’espai exterior del pis contravé les condicions d’atorgament de la llicència perquè sobrepassa l’edificabilitat màxima atorgada. El creador de contingut assegura que la intervenció no pot considerar-se una obra perquè es tracta d’una estructura desmuntable.
“Nosaltres pensem que, com que no és una estructura fixa, no hauria d’afectar la volumetria”
Desmutnable
Moris va decidir-se a muntar la pèrgola “perquè a la terrassa, quan surt el sol, hi fa massa calor, i a l’hivern hi fa massa fred”, i només cobrint-la pot aprofitar-se. “Segons el criteri dels meus advocats, la sanció és incorrecta perquè és com si es considerés que he construït un edifici a la terrassa, i el que he fet és posar-hi una estructura desmuntable. No és una estructura fixa perquè no està apuntalada a terra”, explica. “L’objecte” instal·lat a la terrassa és, segons el youtuber, una pèrgola bioclimàtica –una estructura, en aquest cas d’alumini, equipada amb làmines orientables per regular la llum, la humitat i el flux d’aire, així com protegir l’edifici de la pluja i la neu. “Nosaltres pensem que, com que no és una estructura fixa, no hauria d’afectar la volumetria de l’edifici. Això és el que defensarem a la Batllia”, apunta el creador de contingut.
Segons el comú, els fets són constitutius d’una infracció greu perquè sobrepassa l’edificabilitat màxima de la llicència i, per tant, els correspon una multa que pot anar de 5.001 a 50.000 euros, tal com preveu l’article 158 de la Llei general d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU). En aquest cas, el propietari també està obligat a restablir les coses al seu estat anterior.
El Diari va publicar en l’edició d’ahir que el comú multava el youtuber. Moris va fer-se ressò de la notícia en una story a Instagram: “Que la meva terrassa sigui la portada del diari més llegit d’Andorra defineix el nivell de tranquil·litat d’aquest país. Literalment, mai no passa res.”
Moris mostra el seu estil de vida luxós a les xarxes socials, on abunden platges paradisíaques, cotxes esportius d’alta gamma, iots, motos d’aigua i avions privats. És CEO de Tradeando, una plataforma que et promet que aprendràs a invertir en borsa i criptomonedes en només set dies i sense coneixements previs. “Directo al grano, nada de relleno”, assegura la publicitat. “Ningú dona duros a quatre pessetes”, em recorda sovint un amic savi.