ESCALDES-ENGORDANY
Conflicte pels canvis irregulars en les terrasses d’una torre
El comú estudia mesures perquè s’està incomplint la normativa
Alguns habitatges de les torres Zenit del Clot d’Emprivat tenen terrasses de 200 metres quadrats. Epais oberts i molt amplis que es promocionen per gaudir del sol i de les vistes durant tot l’any –així ho diu la informació comercial dels edificis– però que almenys algun propietari estaria aprofitant per guanyar metres quadrats d’habitatge coberts; s’estan tancant terrasses i s’estaria incomplint la normativa. El comú té sobre la taula la qüestió i està estudiant mesures, com ara si és sancionable –més enllà que se l’exigeixi que es retorni l’espai a l’estat original–. El que van assenyalar fonts properes a la corporació i coneixedores del conflicte és que es tracta d’una reforma il·legal perquè l’edificabilitat està esgotada. Un dels veïns, creador de contingut, ha penjat un vídeo a xarxes socials mostrant precisament la modificació de la terrassa i l’administració ja en seria coneixedora.
Un informe sobre el mercat immobiliari publicat l’estiu passat situava aquesta promoció del Clot d’Emprivat escaldenc com una de les més cares en venda. Juntament amb el complex residencial Arbres del Tarter, a Canillo, lideraven el preu per metre quadrat més alt del Principat. El citat informe elaborat per RID Analytics recollia que el preu mitjà per metre quadrat dels apartaments de les Torres Zenit era d’11.332 euros, un xic més alt que el d’Arbres del Tarter (11.211 euros).
Les Torres Zenit estan dividides en dos blocs i sumen 51 habitatges d’entre 75 i 328 metres quadrats i amb terrasses que poden ser de menys de 10 metres quadrats però també superar-ne els 200. Segons el web de la promoció, pràcticament la totalitat dels immobles estan venuts. En queden un parell que es comercialitzen, el més barat està sobre els 900.000 euros.