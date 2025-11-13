ESCALDES-ENGORDANY
Multa de 50.000 euros a un creador de contingut per fer obres il·legals
El youtuber disposa de 90 dies per retornar la terrassa que va modificar a l’estat original
El comú d’Escaldes-Engordany ha multat amb 50.000 euros un creador de contingut per haver fet obres il·legals en una de les torres Zenit, al Clot d’Emprivat. Segons va poder saber el Diari, la corporació ja ha notificat la sanció al youtuber. A part de pagar la multa, l’infractor disposarà de 90 dies per restablir la terrassa que va modificar de manera unilateral i incomplint la normativa urbanística. Si considera que el comú no té la raó, podrà interposar recurs a la comissió tècnica d’urbanisme en el termini d’un mes.
EL youtuber va tancar una terrassa per guanyar superfície coberta
El youtuber va tancar una terrassa de 200 metres quadrats per guanyar superfície coberta per a un habitatge, tal com va explicar ell mateix en un vídeo publicat fa uns mesos a les xarxes socials i va recollir aleshores aquesta publicació. L’obra contravé les condicions d’atorgament de la llicència perquè sobrepassa l’edificabilitat màxima atorgada. Feia com a mínim mig any que el comú estava estudiant l’expedient.
L’obre sobrepassa l'edificabilitat màxima de la llicència
No habitabilitat
Què passa si l’infractor no retorna l’espai a l’estat original? L’article 152 de la Llei general d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU) assenyala que, “si no ho fa, el comú acorda la no habitabilitat, no explotació o no ús de les obres o instal·lacions fins que s’ajustin a la llicència i, als efectes de la no habitabilitat, en tramet notificació al Govern”. El citat article també obliga el comú a ordenar l’aturada de les “obres, instal·lacions o activitats que contravenen les condicions d’atorgament de la llicència”. Segons l’article anterior, els treballs per restablir les coses al seu estat anterior són a càrrec del propietari.
La infracció comesa pel youtuber té la consideració de greu i, per tant, li correspon una multa que pot anar des de 5.001 fins a 50.000 euros, segons l’article 158 de la LGOTU. L’article 155 diu que són infraccions greus “les accions o omissions que constitueixin incompliment de les disposicions relatives a parcel·lacions urbanístiques o obres d’urbanització, a l’ús del sòl i, a la situació, el volum, l’ocupació i l’alçada de les edificacions”.
La LGOTU classifica les infraccions en molt greus, greus i lleus. Les primeres, multades amb un mínim de 50.001 euros i un màxim de 100.000, corresponen a incompliments “de les disposicions relatives a parcel·lacions urbanístiques, obres d’urbanització o d’edificació que siguin contràries a la planificació i que afectin superfície destinada a domini públic, infraestructures, equipaments socials, serveis públics, zones verdes o llocs, espais i béns protegits”. Les infraccions lleus són tota la resta, i tenen una multa mínima de 1.000 euros i d’una màxima de 5.000 euros.
Les torres Zenit, al Clot d’Emprivat, són de les més cares en el mercat de compravenda. Juntament amb el complex residencial Arbres del Tarter, a Canillo, lideren el preu per metre quadrat més alt del Principat. Les torres estan dividides en dos blocs i sumen 51 habitatges d’entre 75 i 328 metres quadrats.