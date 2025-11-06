Andorra la Vella
L’Eix Central premia la fidelitat dels clients amb un sorteig de 10.000 euros
Hi podran optar totes aquelles persones que comprin a qualsevol dels establiments que hi participen entre demà i el 23 de novembre
Coincidint amb una nova edició del Shop in Andorra Festival, l’Associació Eix Central ha posat en marxa un sorteig especial per premiar la fidelitat dels clients i dinamitzar el comerç local. Totes les persones que facin compres als establiments participants entre el 7 i el 23 de novembre podran optar a un lot de productes valorat en 10.000 euros.
La iniciativa busca impulsar el consum de proximitat i donar visibilitat al teixit comercial del centre, en paral·lel a les activitats, música i animacions que ompliran els carrers durant el festival.
Segons la presidenta de l’associació, Montse Rodríguez, “volem que els comerços de l’Eix Central siguin protagonistes d’aquest cap de setmana de dinamització comercial i agrair la confiança dels clients”.
Per cada 50 euros de compra, els clients rebran una butlleta per participar al sorteig, que se celebrarà el diumenge 23 de novembre a les 13 h, a l’escenari situat a l’avinguda Meritxell, 89. Els guanyadors es faran públics a través dels canals oficials de l’associació.
