TURISME
El Shop In Festival programa més de cent activitats per a tots els públics
L’edició d’enguany comptarà amb una passarel·la nocturna que combinarà música i moda pels carrers d’Escaldes i Andorra la Vella
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va presentar la 12a edició del Shop In Andorra Festival, que enguany se celebrarà del 7 al 23 de novembre als comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, i al Pas de la Casa. Torres va defensar el festival donant a conèixer les dades de l’edició anterior, destacant un augment del 64% dels visitants respecte a l’edició del 2023. Enguany, el Shop In Festival comptarà amb més de 100 esdeveniments repartits pels tres emplaçaments, amb especial atenció a la nova passarel·la de moda, que comptarà amb “un trajecte d’aproximadament 400 metres que sortirà d’un dels edificis més emblemàtics d’Escaldes-Engordany, l’hostal Valira, travessarà la plaça de l’església de Sant Pere Màrtir i s’endinsarà per la majestuosa avinguda Carlemany fins a arribar a la plaça Coprínceps”, i que estarà dirigida per l’andorrana Esther Garcia Capdevila.
“Hem de fidelitzar el turista prèmium, que busca experiències de qualitat”
Els visitants també podran gaudir d’altres actes dirgits per a tots els públics, com ara l’experiència selfie, que consistirà en sis punts als tres emplaçaments on poder fer-se fotografies i penjar-les a les xarxes. Segons Torres, “hem vist que és un dels aspectes amb què la gent més inyteractua”. També es podrà gaudir del concert de Joel Sarakula a l’avinguda Meritxell o de les jornades gastronòmiques d’Andorra a Taula.
“Volem demostrar que estem preparats per acollir visitants durant tot l’any”
Durant l’acte de presentació, el ministre Torres va posar en relleu el Fòrum d’experts sobre compres i luxe que tindrà lloc el 25 de novembre, amb personalitats rellevants del sector “que venen a explicar la seva experiència” assessorant grans marques.
Amb tot, el Shop In Andorra vol aconseguir “mantenir la vitalitat comercial i turística del país més enllà de la temporada d’hivern”, i “demostrar que estem preparats per acollir visitants durant tot l’any. També va remarcar la necessitat de dinamitzar el sector comercial del Principat. Torres va parlar d’Andorra com un destí turístic prèmium, no de luxe, i va destacar que “hem de fidelitzar aquest tipus de turista, que busca experiències de qualitat. És un públic que té un poder adquisitiu més alt que la mitjana, que valora l’experiència, la gastronomia i el comerç”, i va declarar que l’objectiu principal de l’esdeveniment és que aquests turistes “gastin, i que gastin molt”.
Per últim, el ministre va aportar les dades d’inversió per dur a terme el Shop In Andorra, que enguany són de 765.000 euros, uns 60.000 menys que l’any 2023, dels quals 425.000 estan destinats a les activitats turístiques i comercials, i 300.000 a les campanyes de comunicació internacional per intentar atraure més públic, tant dels territoris catalanoparlants com de la regió d’Occitània francesa.